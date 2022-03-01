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    Події в Україні

    Атака на телевежу: де дивитися новини

    трансляція
    Атака на телевежу: де дивитися новини
    скріншот з відео

    Деякі телеканали тимчасово не працюють

    Сьогодні, 1 березня, приблизно о 17.20 російські агресори обстріляли Київську телевежу.

    Через це в столиці України тимчасово спостерігаються перебої з трансляцією телевізійних каналів.

    Отже, поки перебої з трансляцією, можна дивитись новини через YouTube, також трансляція доступна на наступних каналах:

    Російські терористи вдарили ракетою по Київській телевежі, біля якої розташований меморіальний комплекс Бабин Яр, і телевежу на Сирці, що за цвинтарем загиблим у Другій світовій війні.

    За попередніми даними внаслідок ворожого обстрілу урочища Бабин Яр, де розташовано Київську телевежу, загинуло п'ятеро осіб. Ще п'ять осіб отримали поранення.

    Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що внаслідок удару пошкоджена трансформаторна підстанція, яка живить електроенергією телевежу, а також апаратна на самій телевежі.

    Теги: телебачення Київ інтернет Бабин Яр Україна YouTube
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    Атака на телевежу: де дивитися новини