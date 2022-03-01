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    Обстріл телевежі в Києві: є загиблі та поранені

    Обстріл телевежі в Києві: є загиблі та поранені
    фото: glavcom.ua

    Також рятувальники повідомляють про п'ятьох поранених

    За попередніми даними внаслідок ворожого обстрілу урочища Бабин Яр, де розташовано Київську телевежу, загинуло п'ятеро осіб. Ще п'ять осіб отримали поранення, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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    Обстріл телевежі в Києві: є загиблі та поранені
    Обстріл телевежі в Києві: є загиблі та поранені
    Обстріл телевежі в Києві: є загиблі та поранені
    Обстріл телевежі в Києві: є загиблі та поранені
    Обстріл телевежі в Києві: є загиблі та поранені
    Обстріл телевежі в Києві: є загиблі та поранені
    Обстріл телевежі в Києві: є загиблі та поранені
    фото: ДСНС

    Нагадаємо, російські терористи вдарили ракетою по Київській телевежі, біля якої розташований меморіальний комплекс Бабин Яр, і телевежу на Сирці, що за цвинтарем загиблим у Другій світовій війні.

    Саме у цей час президент України Володимир Зеленський давав інтерв’ю CNN та Reuters.

    «Шостий день війни. Ми на робочому місці. Робота у Ставці Верховного головнокомандувача кипить цілодобово. Вже звикли майже не спати. Саме у цей час йде потужна ракетна атака на територію, на якій знаходиться меморіальний комплекс Бабій Яр! Ці нелюді вбивають жертв Голокосту в другий раз! Ми точно знаємо чого прагнемо. Ми неодмінно вистоїмо й відбудуємо нашу любу Україну», – написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

    Відомо, що російські окупанти поцілили у апаратну мовника. Якийсь час канали не будуть працювати. Найближчим часом буде включено резервне мовлення частини каналів.

    Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що внаслідок удару пошкоджена трансформаторна підстанція, яка живить електроенергією телевежу, а також апаратна на самій телевежі.

    Теги: телебачення Київ обстріл Бабин Яр рятувальники
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    Обстріл телевежі в Києві: є загиблі та поранені