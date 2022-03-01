Кличко опублікував момент обстрілу Київської телевежі (відео)

Телевежа пошкоджена внаслідок влучення двох ракет

Російські окупанти атакували Київську телевежу. За попередньою інформацією вона пошкоджена внаслідок потрапляння двох ракет. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Пошкоджена трансформаторна підстанція, яка живить електроенергією телевежу, а також апаратна на самій телевежі. Загинули мирні люди.

«Наразі дивитися українське телебачення можна на регіональних Мультиплекс МХ-5. Просимо громадян скористатися пошуком каналів на своєму телевізорі, щоб отримати доступ до регіональних каналів. На щастя, ніхто зі співробітників не постраждав», – йдеться в повідомленні Держспецзв'язку.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що Росія випустила ракети по меморіальному комплексу «Бабин Яр». У цей час глава держави давав інтерв’ю світовим ЗМІ – CNN та Reuters.

Нагадаємо, Міністерство оборони країни-агресорки РФ заявило, що хоче завдати авіаційних ударів по будівлі 72-го головного центру інформаційних психологічних операцій та по об'єктах Служби безпеки України в Києві.