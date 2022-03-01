Путінські окупанти б'ють по телецентру у Києві

Ворог пошкодив апаратну мовника на телевежі

Російські окупанти нанесли кілька ударів по Києву. Вибухи пролунали неподалік столичної телевежі.

фото: Главком

Це район метро Дорогожичі, Бабиного Яру, вулиць Теліги та Іллєнка.

В Офісі президента повідомили, що сталось попадання в апаратну мовника на телевежі. Можливо, будуть відсутні телеканали. Але найближчим часом буде включено резервне мовлення частини каналів.

Нагадаємо, Міністерство оборони країни-агресорки РФ заявило, що хоче завдати авіаційних ударів по будівлі 72-го головного центру інформаційних психологічних операцій та по об'єктах Служби безпеки України в Києві.