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    Події в Україні

    «Нелюди вбивають жертв Голокосту вдруге»: окупанти обстріляли урочище Бабин Яр

    «Нелюди вбивають жертв Голокосту вдруге»: окупанти обстріляли урочище Бабин Яр
    фото з відкритих джерел

    Ворог здійснив потужну ракетну атаку на територію, де розташовано меморіальний комплекс Бабій Яр

    Російські терористи вдарили ракетою по Київській телевежі, біля якої розташований меморіальний комплекс Бабин Яр, і телевежу на Сирці, що за цвинтарем загиблим у Другій світовій війні.

    Саме у цей час президент України Володимир Зеленський дає інтерв’ю CNN та Reuters.

    «Шостий день війни. Ми на робочому місці. Робота у Ставці Верховного головнокомандувача кипить цілодобово. Вже звикли майже не спати. Саме у цей час йде потужна ракетна атака на територію, на якій знаходиться меморіальний комплекс Бабій Яр! Ці нелюді вбивають жертв Голокосту в другий раз! Ми точно знаємо чого прагнемо. Ми неодмінно вистоїмо й відбудуємо нашу любу Україну», – написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

    Президент Володимир Зеленський дає інтерв’ю CNN та Reuters

    Президент Володимир Зеленський дає інтерв’ю CNN та Reuters

    Нагадаємо, у Києві російські окупанти атакували телевежу, поцілили у апаратну мовника. Якийсь час канали не будуть працювати. Найближчим часом буде включено резервне мовлення частини каналів.

    Нагадаємо, Міністерство оборони країни-агресорки РФ заявило, що хоче завдати авіаційних ударів по будівлі 72-го головного центру інформаційних психологічних операцій та по об'єктах Служби безпеки України в Києві.

    Теги: окупанти обстріл Володимир Зеленський Бабин Яр президент Андрій Єрмак
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    «Нелюди вбивають жертв Голокосту вдруге»: окупанти обстріляли урочище Бабин Яр