«Нелюди вбивають жертв Голокосту вдруге»: окупанти обстріляли урочище Бабин Яр

Ворог здійснив потужну ракетну атаку на територію, де розташовано меморіальний комплекс Бабій Яр

Російські терористи вдарили ракетою по Київській телевежі, біля якої розташований меморіальний комплекс Бабин Яр, і телевежу на Сирці, що за цвинтарем загиблим у Другій світовій війні.

Саме у цей час президент України Володимир Зеленський дає інтерв’ю CNN та Reuters.

«Шостий день війни. Ми на робочому місці. Робота у Ставці Верховного головнокомандувача кипить цілодобово. Вже звикли майже не спати. Саме у цей час йде потужна ракетна атака на територію, на якій знаходиться меморіальний комплекс Бабій Яр! Ці нелюді вбивають жертв Голокосту в другий раз! Ми точно знаємо чого прагнемо. Ми неодмінно вистоїмо й відбудуємо нашу любу Україну», – написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Президент Володимир Зеленський дає інтерв’ю CNN та Reuters

Нагадаємо, у Києві російські окупанти атакували телевежу, поцілили у апаратну мовника. Якийсь час канали не будуть працювати. Найближчим часом буде включено резервне мовлення частини каналів.

Нагадаємо, Міністерство оборони країни-агресорки РФ заявило, що хоче завдати авіаційних ударів по будівлі 72-го головного центру інформаційних психологічних операцій та по об'єктах Служби безпеки України в Києві.