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Атака «Шахедів» на Хмельниччину: пошкоджено фортецю «Меджибіж» (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Атака «Шахедів» на Хмельниччину: пошкоджено фортецю «Меджибіж» (відео)
Меджибізький замок на Хмельниччині
фото ілюстративне

На момент атаки у фортеці проходила студентська школа лідерства

Внаслідок російської атаки 19 серпня на Хмельниччину зазнав пошкоджень державний історико-культурний заповідник «Межибіж». Про це йдеться на сторінці заповідника у Facebook.

Директор заповідника Олег Погорілець в ефірі телемарафону зазначив, що внаслідок вибухової хвилі пошкоджені вікна, двері музею і покрівля Лицарської вежі фортеці.

«Руйнування, які треба робити за допомогою реставраторів, найперше – це наші двері, які є історичними. Зроблені вони фігурними, і зрозуміло, що простий майстер це не зробить», – додав він.

Зазначається, що на момент атаки у фортеці проходила студентська школа лідерства, там перебували 300 студентів з усіх куточків України. Усі учасники заходу після сигналу повітряної тривоги перейшли в укриття.

Меджибізька фортеця – пам'ятка фортифікаційної архітектури XVI століття. Стилістика пам'ятки змішана – від мурованого будівництва литовської доби до східноєвропейського ренесансу та псевдоготики XIX століття.

Споруда розташована у селищі Меджибіж Хмельницької області, у верхів'ях Південного Бугу. Фортеця внесена до Державного реєстру національного культурного надбання України.

З квітня 2022 року замок отримав офіційний статус повного члена Європейського культурного маршруту Forte Cultura.

Нагадаємо, У ніч проти 19 серпня окупанти атакували Хмельницьку область «Шахедами». Внаслідок цього у кількох селах Хмельницького району пошкоджено будинки. Двоє людей отримали травми через уламки, ще шестеро людей звернулись до лікарів у шоковому стані.

Теги: Хмельниччина війна безпілотник

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