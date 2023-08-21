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Як касетні боєприпаси стримують наступ окупантів – The Washington Post

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як касетні боєприпаси стримують наступ окупантів – The Washington Post
Гаубиця M109 здатна вести вогонь касетними боєприпасами
The Washington Post

Російська бронетехніка зупиняє наступ, щоб дозволити піхоті заховатись від касетних снарядів

Касетні боєприпаси допомагають ЗСУ стримувати наступ ворога на Куп'янському та Лиманському напрямках. Про це пише The Washington Post з посиланням на українських артилеристів на Харківщині.

За словами військових, касетні снаряди не можуть вразити російські війська, які ховаються в окопах. Проте вони становлять небезпеку для незахищених піхотинців, які наступають.

«Головна перевага в тому, що противник тепер дуже боїться йти на штурм», – розповідає військовослужбовець.

Зазначається, що російські підрозділи, що наступають з бронетехнікою та піхотою, зупиняють свій наступ вперед, аби дозволити військам сховатися від осколків, які рикошетять. Тепер окупанти впізнають касетні бомби за свистом, який вони видають, прямуючи у їхній бік.

Аналітики наголошують, що цей потенціал особливо важливий з точки зору стримування наступу рашистів у районі Лимана та Куп'янська. Москва змушує Україну захищати міста на Харківщині у той час, коли Києву потрібні солдати для контрнаступу на півдні. Тож наявність зброї, яка уповільнює просування Росії, дозволяє Україні зберігати сили.

Нагадаємо, триває 544-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 25 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 21 серпня.

Протягом минулої доби ворог завдав 29 авіаційних ударів і здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, будівля навчального закладу та інша цивільна інфраструктура.

Теги: наступ Харківщина війна окупанти

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