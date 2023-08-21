Окупанти розсилають мешканцям Херсона повідомлення з погрозами: деталі

Рашисти намагаються отримати інформацію проо розташування українських військових на Херсонщині та партизанський рух

У соцмережах російські окупанти розсилають повідомлення з погрозами мешканцям Херсона. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

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У тексті рашисти розповідають про фізичну розправу, якої начебто можна уникнути, якщо розповісти про «нацистів» у Херсоні.

Таким чином рашисти намагаються отримати інформацію щодо розташування українських військових на Херсонщині, а також щодо партизанського руху на тимчасово окупованих територіях.

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Центр протидії дезінформації закликає не піддаватись маніпуляціям. «Нагадуємо, що будь-яка співпраця з ворогом прирівнюється до державної зради і в умовах воєнного стану карається позбавленням волі строком до 15 років або довічним ув’язненням», – попереджає Центр.

До слова, російські загарбники посилили контроль на блокпостах в окупованому Мелітополі, зокрема, вони почали перевіряти телефони людей.