Окупанти розсилають мешканцям Херсона повідомлення з погрозами: деталі
Рашисти намагаються отримати інформацію проо розташування українських військових на Херсонщині та партизанський рух
У соцмережах російські окупанти розсилають повідомлення з погрозами мешканцям Херсона. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
У тексті рашисти розповідають про фізичну розправу, якої начебто можна уникнути, якщо розповісти про «нацистів» у Херсоні.
Таким чином рашисти намагаються отримати інформацію щодо розташування українських військових на Херсонщині, а також щодо партизанського руху на тимчасово окупованих територіях.
Центр протидії дезінформації закликає не піддаватись маніпуляціям. «Нагадуємо, що будь-яка співпраця з ворогом прирівнюється до державної зради і в умовах воєнного стану карається позбавленням волі строком до 15 років або довічним ув’язненням», – попереджає Центр.
До слова, російські загарбники посилили контроль на блокпостах в окупованому Мелітополі, зокрема, вони почали перевіряти телефони людей.
Коментарі — 0