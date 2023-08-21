Окупанти у Мелітополі посилили контроль на блокпостах

Зараз російські силовики підсилюють контроль та проводять додаткові перевірки осіб, які перетинають блокпости

Російські загарбники посилили контроль на блокпостах в окупованому Мелітополі, зокрема, вони почали перевіряти телефони людей. Про це в Telegram повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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За його словами, зараз російські силовики підсилюють контроль та проводять додаткові перевірки осіб, які перетинають блокпости.

«Мелітопольці повідомляють про чергові перевірки на всіх блокпостах міста та району. Окупанти ретельно перевіряють телефони, машини і паспорти», – написав Федоров.

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Він закликав містян бути обережними при перетині ворожих пунктів контролю.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області російські загарбники привезли десятки своїх поранених військових у лікарню, яка до цього використовувалася лише для прийому цивільних громадян.

До слова, російські окупанти розробили так званий «план розвитку» тимчасово окупованого Маріуполя, згідно з яким Кремль планує збільшити населення міста приблизно на 300 тисяч шляхом міграції з РФ.

Нагадаємо, триває 544-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 25 бойових зіткнень.

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