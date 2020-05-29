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    Події в Україні

    Аваков про стрілянину в Броварах: масові затримання тривають

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    Інформація про потерпілих з‘ясовується

    За словами мністра, на даний момент затримано вже 10 осіб

    Голова Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував стрілянину, яка сталася вранці в Броварах. Про це він написав у себе в Twitter.

    За словами міністра, стрілянина в Броварах - відгомін корупції визначення квот перевізників і залучення банд у боротьбі за маршрути перевезень.

    «Будемо лікувати! 10 затриманих уже, масові затримання тривають. Виконавчі органи Києва та області зобов'язані - у вас... прогнило», - написав Аваков. 

    Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, рано вранці в Броварах влаштували стрілянину. За попередньою версією, відбувся конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками. Інформація про потерпілих з‘ясовується.

    МВС Арсен Аваков стрілянина
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