Аваков про стрілянину в Броварах: масові затримання тривають



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Інформація про потерпілих з‘ясовується

За словами мністра, на даний момент затримано вже 10 осіб

Голова Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував стрілянину, яка сталася вранці в Броварах. Про це він написав у себе в Twitter.

За словами міністра, стрілянина в Броварах - відгомін корупції визначення квот перевізників і залучення банд у боротьбі за маршрути перевезень.

«Будемо лікувати! 10 затриманих уже, масові затримання тривають. Виконавчі органи Києва та області зобов'язані - у вас... прогнило», - написав Аваков.

Перестрелка утром в Броварах - отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок.

Будем лечить!.

10 задержанных уже, массовые задержания продолжаются.

Исполнительные органы Киева и области обязаны - у вас ..прогнило pic.twitter.com/iEiGLWEDLN — Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 29, 2020

Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, рано вранці в Броварах влаштували стрілянину. За попередньою версією, відбувся конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками. Інформація про потерпілих з‘ясовується.