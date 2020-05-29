В Одесі телефонні шахраї ошукали пенсіонерів на 100 тисяч грн



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В Одесі затримали шахраїв, які видурювали гроші у людей

Підлітків затримала поліція

В Одесі затримали підлітків, які під виглядом працівників правоохоронних органів вимагали у пенсіонерів гроші за вигадане ДТП за участю їхнього сина. про це повідомляє пресслужба МВС.

«Поліцейські Одеси оперативно затримали групу осіб за вимагання грошей у подружжя пенсіонерів. Погрозами та залякуванням вони заволоділи 100 тисячами гривень постраждалих», – йдеться у повідомленні.

Подія сталася о п’ятій ранку. Пенсіонери ще відпочивали, коли телефонний співрозмовник, який представився слідчим поліції, повідомив, що їхній син нібито потрапив у ДТП і серйозно травмував жінку. Так званий «слідчий» під час розмови чинив психологічний тиск на літніх людей, погрожував застосуванням фізичного насильства стосовно їхнього сина і вимагав передати його помічникові всі наявні в них гроші.

Налякані люди виконали всі умови та в зазначений час у призначеному місці передали зловмисникам 100 тисяч гривень. Тільки після цього вони зателефонували родичам, щоб дізнатися про стан сина. Коли з’ясувалося, що з чоловіком все гаразд, потерпілі звернулися до поліції та докладно розповіли про обставини події та прикмети зловмисників, яким передали гроші.

За цим фактом було розпочато провадження за ч.2 ст.189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

«Активні пошуки зловмисників не припинялися протягом доби. Усіх трьох оперативники затримали, коли ті приїхали по покупки в супермаркет. Спільникам від шістнадцяти до вісімнадцяти років, двоє з них – жителі Подільська, ще один – громадянин сусідньої держави. Відразу після отримання грошей хлопці оновили гардероб, купили годинники, гаманці, дорогі телефони. Від 100 тисяч гривень у них залишилося близько 30. Наразі слідчими встановлюються ролі кожного у злочинній групі, проводяться обшуки, крім того, правопорушники перевіряються на причетність до скоєння алогічних злочинів. До обрання запобіжного заходу всі вони затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За вчинене підозрюваним загрожує до семи років позбавлення волі», – розповів начальник Подільського відділу поліції Олександр Ноздратенко.

Нагадаємо, раніше на Черкащині двоє іноземців підірвали банкомат та викрали з нього 400 тис. грн. Поліція затримала зловмисників та відкрила кримінальне провадження. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.