Стрілянина у Броварах: заступник Авакова показав фото затриманих



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Затримання учасників кримінальних розбірок у Броварах Фото: Антон Геращенко, Facebook

В результаті стрілянини троє учасників отримали поранення

Кримінальні розбірки, що відбулися сьогодні вранці у Броварах, стали результатом непрозорого розподілу маршрутів між підприємницькими структурами з боку чиновників, що відповідають за цей напрямок у Київській області.

Про це написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні вранці в місті Бровари сталися кримінальні розбірки між угрупуваннями, що «кришують» перевезення маршрутними таксі», - написав він.

За даними Геращенка, в результаті стрілянини троє учасників отримали поранення з травматичної зброї.

Поліцією на даний момент вже затримано 10 осіб, у яких вилучено значну кількість мисливської та травматичної вогнепальної зброї.

Геращенко оприлюднив фото затриманих.

Тривають оперативні заходи щодо встановлення та затримання всіх причетних осіб.

Кожен затриманий буде перевірятися на причетність до скоєння інших злочинів.

Як повідомлялося, 29 травня вранці у місті Бровари сталася стрілянина. За попередньою версією, відбувся конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками. Інформація про потерпілих з‘ясовується.