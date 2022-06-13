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рус
    Події в Україні

    Авіаудар по Бахмуту: голова ОВА розповів подробиці (фото)

    Наслідки рашистського авіаудару по місту Бахмут - Авіаудар по Бахмуту: голова ОВА розповів подробиці (фото)
    Наслідки рашистського авіаудару по місту Бахмут
    фото: Павло Кириленко/Telegram

    За попередніми даними, постраждало троє людей

    Внаслідок нічного обстрілу Бахмута на Донеччині пошкоджено три житлові будинки та три інфраструктурні об’єкти. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

    «Від влучання зайнялися пожежі, але рятувальники ДСНС оперативно їх ліквідували. Серед пошкоджених закладів – один медичний. Також ушкоджень зазнала карета швидкої», – йдеться в повідомленні.

    Інформація щодо постраждалих серед цивільних уточнюється. За попередніми даними, постраждало троє людей.

    «Росіяни називають війну «військовою операцією», але насправді це операція проти цивільних. Раз у раз вони б’ють туди, де ніколи не було військових. Це поведінка терориста, і ставлення до ворога має бути відповідним», – зазначив Кириленко.

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    Авіаудар по Бахмуту: голова ОВА розповів подробиці (фото)
    Авіаудар по Бахмуту: голова ОВА розповів подробиці (фото)
    Авіаудар по Бахмуту: голова ОВА розповів подробиці (фото)
    Авіаудар по Бахмуту: голова ОВА розповів подробиці (фото)
    Авіаудар по Бахмуту: голова ОВА розповів подробиці (фото)
    Авіаудар по Бахмуту: голова ОВА розповів подробиці (фото)
    Авіаудар по Бахмуту: голова ОВА розповів подробиці (фото)
    фото: Павло Кириленко/Telegram

    Нагадаємо, уночі 13 червня стало відомо, що окупанти завдали авіаудару по місту Бахмут, що на Донеччині. За словами мешканців, ударна хвиля вибила шибки у багатьох житлових будинках. У деяких із них через пошкодження не виходить відчинити залізні вхідні двері – мешканці, серед яких і поранені, опинилися заблокованими всередині.

    8 червня, окупанти також обстріляли місто Бахмут. Російські снаряди вдарили по навчальному закладу та адмінбудівлі, де перебували люди.

    Раніше повідомлялось, що мешканка Бахмута передавала дані про ЗСУ загарбникам.

    Теги: росія окупанти війна Донеччина Україна Павло Кириленко окупація #stoprussia
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    Авіаудар по Бахмуту: голова ОВА розповів подробиці (фото)