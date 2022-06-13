Рашисти з авіації вдарили по Бахмуту

Люди виявилися заблокованими в пошкоджених будинках

Уночі 13 червня стало відомо, що окупанти завдали авіаудару по місту Бахмут, що на Донеччині. Про це повідомляється в Telegram-каналі «Перепічка News».

За словами мешканців, ударна хвиля вибила шибки у багатьох житлових будинках.

У деяких із них через пошкодження не виходить відчинити залізні вхідні двері – мешканці, серед яких і поранені, опинилися заблокованими всередині. Їм допомагають вибратися працівники рятувальних служб.

Днями повідомлялося, що 8 червня, окупанти обстріляли місто Бахмут, що в Донецькій області. Російські снаряди вдарили по навчальному закладу та адмінбудівлі, де перебували люди.

А напередодні стало відомо, що мешканка Бахмута передавала дані про ЗСУ загарбникам.

Також 10 червня рашисти обстріляли з авіації населені пункти Донеччини.

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