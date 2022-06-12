  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
  4. Мешканка Бахмута передавала дані про ЗСУ загарбникам
рус
    Кримінал

    Мешканка Бахмута передавала дані про ЗСУ загарбникам

    Вирішується питання про обрання жінці запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - Мешканка Бахмута передавала дані про ЗСУ загарбникам
    Вирішується питання про обрання жінці запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
    фото: Офіс генерального прокурора/Telegram

    Правоохоронцями зафіксовано 14 фактів передачі росіянам даних

    Мешканка Бахмута за власним бажанням співпрацювала з представником одного із силових відомств країни-агресора. Через інтернет-застосунки підозрювана передавала окупантам координати місць дислокації військовослужбовців та військової техніки Збройних Сил України на території міста. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

    Правоохоронцями зафіксовано 14 фактів передачі російським загарбникам даних.

    Жінку затримано у порядку ст. 208 КПК України. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури їй повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

    Вирішується питання про обрання жінці запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

    Нагадаємо, на Запоріжжі були викриті зловмисники, які телефонували рідним і близьким воїнів ЗСУ та пропонували свою «допомогу» у нібито визволенні їх з полону.

    Читайте також: Що відомо про іноземних бійців, яких окупанти засудили до страти
    Теги: росія окупанти СБУ ЗСУ війна Офіс Генерального прокурора розслідування Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Мешканка Бахмута передавала дані про ЗСУ загарбникам