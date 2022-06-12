Мешканка Бахмута передавала дані про ЗСУ загарбникам

Вирішується питання про обрання жінці запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Вирішується питання про обрання жінці запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Правоохоронцями зафіксовано 14 фактів передачі росіянам даних

Мешканка Бахмута за власним бажанням співпрацювала з представником одного із силових відомств країни-агресора. Через інтернет-застосунки підозрювана передавала окупантам координати місць дислокації військовослужбовців та військової техніки Збройних Сил України на території міста. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Правоохоронцями зафіксовано 14 фактів передачі російським загарбникам даних.

Жінку затримано у порядку ст. 208 КПК України. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури їй повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Вирішується питання про обрання жінці запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, на Запоріжжі були викриті зловмисники, які телефонували рідним і близьким воїнів ЗСУ та пропонували свою «допомогу» у нібито визволенні їх з полону.