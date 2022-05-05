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    Події в Україні

    Авіаудар по Краматорську: зруйновано десятки будинків, дві школи (фото)

    Краматорськ зазнав масштабних руйнувань внаслідок авіаудару - Авіаудар по Краматорську: зруйновано десятки будинків, дві школи (фото)
    Краматорськ зазнав масштабних руйнувань внаслідок авіаудару
    фото: Донецька ОВА

    Поранень зазнали 25 людей

    У четвер, 5 травня, вранці росіяни завдали авіаудару по Краматорську. Внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень 810 квартир у 32 багатоповерхівках. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

    Загиблих немає, але є поранені - 25 людей.

    Окрім багатоповерхівок, пошкоджено також шість приватних будинків, дві школи, дитсадок, медичний заклад, котельню, декілька підприємств та торговельних закладів.

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    Авіаудар по Краматорську: зруйновано десятки будинків, дві школи (фото)
    Авіаудар по Краматорську: зруйновано десятки будинків, дві школи (фото)
    Авіаудар по Краматорську: зруйновано десятки будинків, дві школи (фото)
    Авіаудар по Краматорську: зруйновано десятки будинків, дві школи (фото)
    Авіаудар по Краматорську: зруйновано десятки будинків, дві школи (фото)
    Авіаудар по Краматорську: зруйновано десятки будинків, дві школи (фото)
    Авіаудар по Краматорську: зруйновано десятки будинків, дві школи (фото)
    Авіаудар по Краматорську: зруйновано десятки будинків, дві школи (фото)
    Авіаудар по Краматорську: зруйновано десятки будинків, дві школи (фото)
    фото: Донецька ОВА

    У п’ятьох багатоповерхівках відсутня електрика, у 15 – газ. Фахівці вже працюють над відновленням.

    Як повідомлялося, в ніч з 4 на 5 травня вороги інтенсивно обстрілювали Донеччину. Сильно постраждав Краматорськ.

    За даними розвідки Великої Британії, російські війська намагаються просуватися у напрямку півночі Донбасу і намагатимуться захопити Краматорськ та Сєверодонецьк.

    Теги: росія окупанти війна Донеччина Україна окупація #stoprussia
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    Авіаудар по Краматорську: зруйновано десятки будинків, дві школи (фото)