Авіаудар по Краматорську: зруйновано десятки будинків, дві школи (фото)

Поранень зазнали 25 людей

У четвер, 5 травня, вранці росіяни завдали авіаудару по Краматорську. Внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень 810 квартир у 32 багатоповерхівках. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Загиблих немає, але є поранені - 25 людей.

Окрім багатоповерхівок, пошкоджено також шість приватних будинків, дві школи, дитсадок, медичний заклад, котельню, декілька підприємств та торговельних закладів.

У п’ятьох багатоповерхівках відсутня електрика, у 15 – газ. Фахівці вже працюють над відновленням.

Як повідомлялося, в ніч з 4 на 5 травня вороги інтенсивно обстрілювали Донеччину. Сильно постраждав Краматорськ.

За даними розвідки Великої Британії, російські війська намагаються просуватися у напрямку півночі Донбасу і намагатимуться захопити Краматорськ та Сєверодонецьк.