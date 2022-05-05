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    Економіка та фінанси

    Окупанти розгромили на Луганщині всі АЗС і склади з пальним

    На Луганщині ніде заправити автомобілі - Окупанти розгромили на Луганщині всі АЗС і склади з пальним
    На Луганщині ніде заправити автомобілі

    Влада Луганщини домовилася із новими постачальниками палива

    У Луганській області внаслідок ворожих обстрілів не залишилося жодної вцілілої заправної станції, складу з пальним, існує смертельна загроза при його транспортуванні. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    «Росіяни навіть вгатили по Лисичанському НПЗ, де були лише залишки нафтопродуктів», – зазначив він.

    Гайдай закликав водіїв і бізнес-середовище з розумінням ставитися до ситуації, що склалася унаслідок дій агресора.

    Втім, за словами очільника Луганської ОВА, вже є надійні домовленості із новими постачальниками пального. «Зараз напрацьовуються механізми щодо балансу між інтересами споживача і трейдера – конкурентоспроможна ціна для кожної зі сторін. Звісно, в умовах війни деякого подорожчання не запобігти. Важливо зробити так, щоб у постачальника існував не обов’язок доставки, а власний інтерес, при цьому ціни залишалися сприятливими для кожного», – сказав Гайдай.

    Він звернувся до водіїв із проханням більш дбайливо ставитися до споживання пального, утримуватись від необов’язкових поїздок, пам’ятаючи, що у держави є необхідність першочергово забезпечувати палльним рятувальні служби, медиків, поліцію, військових.

    Нагадаємо, 29 квітня Кабінет міністрів України підвищив торговельну надбавку на дизпаливо та бензини на 40% для запобігання дефіциту на автозаправних станціях.

    Торговельна надбавка для бензинів зросла з 4,55 грн на літрі до 6,5, а для дизпалива – з 5 до 7.

    Дефіцит пального спричинено ворожими обстрілами паливної інфраструктури Україниі і, як запевняє міністерка економіки Юлія Свириденко, протягом тижня його мають ліквідовати.

    Президент України Володимир Зеленський запевнив, що систему постачання пального в Україну вдасться забезпечити протягом найближчих одного-двох тижнів.

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    Теги: росія окупанти війна бензин АЗС Україна окупація пальне #stoprussia
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    Окупанти розгромили на Луганщині всі АЗС і склади з пальним