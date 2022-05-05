«Укрзалізниця» оновила графік запізнень потягів

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Низка пасажирських потягів запізнюється через пошкодження залізничної інфраструктури внаслідок обстрілів, затримка становить менше ніж година й до 11 годин. Актуальну інформацію щодо запізнення пасажирських поїздів оприлюднила в телеграм-каналі Укрзалізниця.

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