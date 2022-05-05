«Укрзалізниця» оновила графік запізнень потягів
У дорозі затримуються 15 потягів
Низка пасажирських потягів запізнюється через пошкодження залізничної інфраструктури внаслідок обстрілів, затримка становить менше ніж година й до 11 годин. Актуальну інформацію щодо запізнення пасажирських поїздів оприлюднила в телеграм-каналі Укрзалізниця.
Станом на 21:20, 5 травня, запізнювалося 15 поїздів. Найменший час затримки становив 46 хвилин – потяг №753 Харків – Київ – Львів , а найдовше затримувався поїзд №5 Івано-Франківськ – Запоріжжя.
Актуальна інформація щодо запізнення пасажирських поїздів (станом на 21:20):
- №5 Івано-Франківськ – Запоріжжя (+10:53);
- №120 Львів – Запоріжжя (+10:15 год);
- №37 Ужгород – Одеса (+9:55 год);
- №45 Ужгород – Лозова (+7:46 год);
- №85 Запоріжжя – Львів (+4:44 год);
- №60 Чоп – Київ (+4:30 год);
- №22 Трускавець – Харків (+4:09 год);
- №743 Дарниця – Львів (+2:57 год);
- №130 Івано-Франківськ – Кременчук (+2:44 год);
- №120 Львів – Запоріжжя (+1:46 год);
- №232 Львів – Дніпро (+1:40 год);
- №86 Львів – Запоріжжя (+1:30 год);
- №42 Львів – Дніпро (+1:25 год);
- №706 Перемишль – Київ (+1:04 год);
- №753 Харків – Київ – Львів (+46 хв).
Як повідомлялося, внаслідок ракетного обстрілу Дніпра увечері 4 травня зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура.