  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    «Укрзалізниця» оновила графік запізнень потягів

    В Україні потяги затримуються через ворожий обстріл залізниці<br /><br /> - «Укрзалізниця» оновила графік запізнень потягів
    В Україні потяги затримуються через ворожий обстріл залізниці

    фото з відкритих джерел

    У дорозі затримуються 15 потягів

    Низка пасажирських потягів запізнюється через пошкодження залізничної інфраструктури внаслідок обстрілів, затримка становить менше ніж година й до 11 годин. Актуальну інформацію щодо запізнення пасажирських поїздів оприлюднила в телеграм-каналі Укрзалізниця.

    Станом на 21:20, 5 травня, запізнювалося 15 поїздів. Найменший час затримки становив 46 хвилин – потяг №753 Харків – Київ – Львів , а найдовше затримувався поїзд №5 Івано-Франківськ – Запоріжжя.

    Актуальна інформація щодо запізнення пасажирських поїздів (станом на 21:20):

    • №5 Івано-Франківськ – Запоріжжя (+10:53);
    • №120 Львів – Запоріжжя (+10:15 год);
    • №37 Ужгород – Одеса (+9:55 год);
    • №45 Ужгород – Лозова (+7:46 год);
    • №85 Запоріжжя – Львів (+4:44 год);
    • №60 Чоп – Київ (+4:30 год);
    • №22 Трускавець – Харків (+4:09 год);
    • №743 Дарниця – Львів (+2:57 год);
    • №130 Івано-Франківськ – Кременчук (+2:44 год);
    • №120 Львів – Запоріжжя (+1:46 год);
    • №232 Львів – Дніпро (+1:40 год);
    • №86 Львів – Запоріжжя (+1:30 год);
    • №42 Львів – Дніпро (+1:25 год);
    • №706 Перемишль – Київ (+1:04 год);
    • №753 Харків – Київ – Львів (+46 хв).

    Як повідомлялося, внаслідок ракетного обстрілу Дніпра увечері 4 травня зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура.

    Теги: Харків Запоріжжя росія окупанти Київ Одеса війна Укрзалізниця Дніпро Львів потяг Ужгород Україна Івано-Франківськ інфраструктура окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Укрзалізниця» оновила графік запізнень потягів