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Австралія передасть Україні ще 30 бронемашин Bushmaster

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Австралія передасть Україні ще 30 бронемашин Bushmaster
Після отримання Україною 30 додаткових Bushmaster загальна кількість бронемашин, відправлених до ЗСУ, сягне 90 одиниць
фото ілюстративне

Загальна фінансова підтримка Австралією України зараз перевищує 655 млн австралійських доларів

Уряд Австралії ухвалив рішення про передачу Україні ще 30 бронемашин типу Bushmaster на тлі триваючої російської агресії. Про це повідомляє ABC News.

«З моменту їхнього прибуття (до України, – ред.), Bushmasters активно використовувалися Збройними силами України. Президент України, міністр оборони та посол просили про збільшення їх доставок», – заявив глава Міноборони Австралії Річард Марлс.

Зазначається, що після отримання Україною 30 додаткових Bushmaster загальна кількість бронемашин, відправлених до ЗСУ, сягне 90 одиниць. Також Австралія відправить після католицького Різдва до Британії 70 своїх військових, які будуть допомагати з навчаннями українських солдат.

«Наші солдати візьмуть участь у великій навчальній програмі у Великій Британії, щоб допомогти підготувати своїх українських товаришів до боротьби проти невиправданої та незаконної агресії Росії», – додав Марлс.

Загальна фінансова підтримка Австралією України зараз перевищує 655 млн австралійських доларів, у тому числі 475 млн доларів, виділених на військову допомогу.

Bushmaster PMV – австралійський колісний повнопривідний бронеавтомобіль. Може перевозити дев'ять солдат з запасами їжі (270 л води) та набоїв на три дні автономного спротиву. 

Машини отримали схвальні відгуки від українських військових. Особливо було відзначено бронезахист та захищеність від підриву на мінах, ергономічність, точність та зручність використання бойового модуля з тепловізійною камерою. Траплялись випадки підриву машини одразу на двох мінах, екіпаж отримував контузії але залишався в живих.

Раніше повідомлялося, що завдяки австралійським бронетранспортерам Bushmaster Сили оборони України вийшли на річку Оскіл і продовжують звільняти Харківську область.

Теги: окупанти Австралія війна Україна

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