Влада Австралії вирішила не забороняти в'їзд до країни туристам з Росії

Росіяни наразі зможуть вільно подорожувати до країни

Австралія не заборонятиме в'їзд до країни російським туристам у рамках санкцій проти Росії через війну в Україні. Про це повідомив міністр оборони Австралії Річард Марлес, передає Reuters.

Міністр оборони Марлес сказав, що санкції спрямовані проти уряду Росії, а не проти самих росіян і що «це не те, що ми розглядаємо зараз». Тому росіяни наразі зможуть вільно подорожувати до країни.

Також глава відомства прокоментував можливість продовження військової допомоги Україні.

«Ми розглянемо, як ми можемо забезпечити цю постійну підтримку», – сказав Марлес.

Нагадаємо, Рада ЄС погодила призупинення спрощеного візового режиму з РФ. Як повідомлялося, Естонія, Латвія, Литва та Польща заборонять в'їзд російським туристам з шенгенськими візами з 19 вересня. Обмеження не стосуватимуться громадян РФ, які в'їжджатимуть для відвідування родичів чи з гуманітарних причин.

Країни Балтії та Польща вирішили закрити в'їзд у ЄС російським туристам, оскільки держави-члени Євросоюзу не досягли єдності щодо повної заборони віз для всіх громадян Росії та вирішили просто призупинити дію спрощеного візового режиму. Раніше до ініціативи балтійських країн, окрім Польщі, збиралась приєднатися Фінляндія, через яку до ЄС потрапляє найбільше росіян. Експерти припускають, що Фінляндія долучиться згодом, коли після закриття кордонів чотирма країнами кількість російських громадян, які їхатимуть до неї, зросте ще більше.