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«Стратегія корозії»: австралійський генерал назвав головну перевагу української армії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Стратегія корозії»: австралійський генерал назвав головну перевагу української армії
Головною перевагою української армії є стратегічна майстерність командирів на всіх рівнях управління
фото: Генштаб

Райан: «Українці підірвали фізичну, моральну та інтелектуальну боєздатність російських солдатів»  

Війна в Україні ще далека від свого завершення, хоча Українські захисники вже провели кілька успішних контрнаступальних операцій та здивували багатьох західних військових експертів високим рівнем підготовки. Утім, завершення війни ще не видно. Про це заявив австралійський генерал у відставці Мік Райан у своїй колонці для The Economist.

Військовий експерт охарактеризував тактику ЗСУ як «стратегію корозії», яка складається з комплексу дій не лише на полі бою, а й за його межами.

«Для тих, хто уважно спостерігав за українцями, час міг стати несподіванкою, але не метод. З самого початку цієї війни українці постійно дивували росіян своєю компетентністю і тактичною винахідливістю, атакуючи їхні слабкі місця та змушуючи їх постійно знижувати свої стратегічні амбіції. Українську військову стратегію найкраще можна охарактеризувати як стратегію корозії», - зазначив Райан.

На його думку, головною перевагою української армії є стратегічна майстерність командирів на всіх рівнях управління, тактика несподіваних наступальних операцій та інформаційні атаки проти ворога. «Українці за допомогою непрямих атак, інформаційних операцій, знищення російської логістики і командирів, а також жорстких ближніх боїв підірвали фізичну, моральну та інтелектуальну боєздатність російських солдатів. На початковому етапі війни українці зробили це проти північної російської експедиції, змусивши росіян відступати. Нині вони бажають теж у своїх північно- східних і південних наступах», - написав генерал у відставці.

За його словами, північно-східна і південна операції ЗСУ взаємопов'язані, підтримують і підсилюють одна одну. Райан назвав їх майстерно спланованим ходом українського військового керівництва.

«Оперативне проектування є важливим аспектом у плануванні та проведенні широкомасштабних військових дій... несподіванка і обман мають вирішальне значення», – пояснив експерт.

Теги: Генштаб обман українці ЗСУ війна

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