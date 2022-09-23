Австралія закликала Китай тиснути на Путіна

Австралія заохочує Китай дотримуватися статуту ООН та використовувати свій вплив у війні

Міністерка закордонних справ Автралії Пенні Вонг закликала Китай використати свій вплив як постійного члена Ради безпеки ООН, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна припинити вторгнення в Україну. Про це повідомляє австралійське видання Brisbane Times.

«Китай є великою державою, Китай є членом Ради безпеки ООН, Китай підписав статут ООН», – сказала Вонг під час брифінгу для преси після зустрічі зі своїм китайським колегою Ван Ї у кулуарах Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Голова МЗС Австралії вважає, що Росія порушує статут ООН своїм незаконним вторгненням в Україну. Тому Австралія заохочує Китай дотримуватися статуту ООН та використовувати свій вплив у війні.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ Китаю відреагували на оголошення часткової мобілізації в Росії та знову закликали до переговорів. Про це на брифінгу заявив представник МЗС Китаю Ван Веньбінь. За словами представника дипломатичного відомства, Китай закликає Україну та Росію «почати діалог та консультації, щоб знайти спосіб вирішити загальні проблеми безпеки».