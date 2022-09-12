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ЗСУ за допомогою Bushmaster вийшли на річку Оскіл: Резніков показав відео

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
ЗСУ за допомогою Bushmaster вийшли на річку Оскіл: Резніков показав відео
фото з відкритих джерел

Резніков зазначив, що заради захисту свободи австралійські бронетранспортери об'їхали півсвіту від Австралії до України

Завдяки австралійським бронетранспортерам Bushmaster Сили оборони України вийшли на річку Оскіл і продовжують звільняти Харківську область. Про це повідомив в Twitter міністр оборони України Олексій Резніков. 

Резніков зазначив, що заради захисту свободи австралійські бронетранспортери об'їхали півсвіту від Австралії до України.

«Завдяки Bushmaster українська армія вийшла на річку Оскіл і продовжує звільняти Харківську область», – йдеться в повідомленні.

Він подякував міністру оборони Австралії Річарду Марлсу, послу України в Австралії Василю Мірошниченку та австралійцям за підтримку.

Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили по об'єктах критичної інфраструктури на Харківщині. Відео наслідків ударів Зеленський опублікував у своєму Telegram-каналі.

Зазначимо, що внаслідок сьогоднішніх ударів шість областей після вибухів частково залишились без світла.

До слова, триває 200-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій наших підрозділів, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, переміщуючи свої війська.

Теги: окупанти міністр армія відео

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