ЗСУ за допомогою Bushmaster вийшли на річку Оскіл: Резніков показав відео

Завдяки австралійським бронетранспортерам Bushmaster Сили оборони України вийшли на річку Оскіл і продовжують звільняти Харківську область. Про це повідомив в Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.



Резніков зазначив, що заради захисту свободи австралійські бронетранспортери об'їхали півсвіту від Австралії до України.

«Завдяки Bushmaster українська армія вийшла на річку Оскіл і продовжує звільняти Харківську область», – йдеться в повідомленні.

For the sake of protecting Freedom, it traveled half the world, from the 🇦🇺 to the 🇺🇦. 19,300 km across the Indian Ocean.

Sept2022.Thanks to "Bushmaster" #UAarmy came to the Oskil river & continue to liberate Kharkiv region.

Thank you to @RichardMarlesMP @AmbVasyl & all 🇦🇺 people pic.twitter.com/UnI0cSbAUu