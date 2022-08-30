Автоматні черги та вибухи: у Херсоні розпочалися бої

Мешканцям Херсона радять не виходити на вулицю

Близько 7-ї години ранку в тимчасово окупованому російськими військами Херсоні розпочалася стрілянина. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Так, перестрілка триває у мікрорайонах Північний і Таврійський на околицях міста. Також чути стрілянину з великокаліберної зброї та вибухи.

Автоматні черги лунають на вул. Кольцова. Місцеві мешканці повідомляють, що чути постріли танків чи БТРів, перестрілка з великою кількістю учасників.

Херсонцям радять не виходити на вулицю й не підходити близько до вікон.

Раніше стало відомо, що в Херсоні прозвучали вибухи. За інформацією пабліків, ймовірно, по Антонівському мосту знову завдано ударів. На місці вибухів помітні клуби диму.

Також пишуть, що в місті спрацювало російська ППО.

Нагадаємо, вночі у Новій Каховці прогриміли потужні вибухи. За попередньою інформацією, є влучання у ворожий склад боєприпасів.

Додамо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.

Також українські захисники відбили з-під російської окупації два села біля Херсону і два - біля Високопілля.