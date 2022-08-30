У Херсоні прогриміли вибухи (відео)

У Харкові місцеві повідомляють про вибухи

Пабліки повідомляють про влучання по Антонівському мосту

У тимчасово окупованому Херсоні прозвучили вибухи. Про це повідомили Telegram-канали.

За інформацією пабліків, ймовірно, по Антонівському мосту знову завдано ударів. На місці вибухів помітні клуби диму.

Також пишуть, що в місті спрацювало російська ППО. Офіційного підтвердження вибухів наразі немає.

Нагадаємо, вночі у Новій Каховці прогриміли потужні вибухи. За попередньою інформацією, є влучання у ворожий склад боєприпасів.

Додамо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.

Також українські захисники відбили з-під російської окупації два села біля Херсону і два - біля Високопілля.