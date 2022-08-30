У Херсоні прогриміли вибухи (відео)
Пабліки повідомляють про влучання по Антонівському мосту
У тимчасово окупованому Херсоні прозвучили вибухи. Про це повідомили Telegram-канали.
За інформацією пабліків, ймовірно, по Антонівському мосту знову завдано ударів. На місці вибухів помітні клуби диму.
Також пишуть, що в місті спрацювало російська ППО. Офіційного підтвердження вибухів наразі немає.
Нагадаємо, вночі у Новій Каховці прогриміли потужні вибухи. За попередньою інформацією, є влучання у ворожий склад боєприпасів.
Додамо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.
Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.
Також українські захисники відбили з-під російської окупації два села біля Херсону і два - біля Високопілля.
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