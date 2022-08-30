Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Херсоні прогриміли вибухи (відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
У Херсоні прогриміли вибухи (відео)
У Харкові місцеві повідомляють про вибухи
фото із відкритих джерел

Пабліки повідомляють про влучання по Антонівському мосту

У тимчасово окупованому Херсоні прозвучили вибухи. Про це повідомили Telegram-канали.

За інформацією пабліків, ймовірно, по Антонівському мосту знову завдано ударів. На місці вибухів помітні клуби диму.

Також пишуть, що в місті спрацювало російська ППО. Офіційного підтвердження вибухів наразі немає.

Нагадаємо, вночі у Новій Каховці прогриміли потужні вибухи. За попередньою інформацією, є влучання у ворожий склад боєприпасів.

Додамо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.

Також українські захисники відбили з-під російської окупації два села біля Херсону і два - біля Високопілля. 

Теги: вибух окупанти війна Херсон

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибухи у Бєлгороді в травні
У російському Бєлгороді пролунали два потужні вибухи
Сьогодні, 00:44
Над Антонівським мостом підіймається дим
Вибухи в Херсоні: ЗСУ, ймовірно, знову влучили по Антонівському мосту
Вчора, 20:17
У Мелітополі прозвучали вибухи
В окупованому Мелітополі пролунали вибухи
Вчора, 22:39

Події в Україні

Контрнаступ ЗСУ на півдні: Пентагон оцінив сили України та окупантів
Контрнаступ ЗСУ на півдні: Пентагон оцінив сили України та окупантів
У даху будівлі Запорізької АЕС з’явилися пробоїни (супутникові знімки)
У даху будівлі Запорізької АЕС з’явилися пробоїни (супутникові знімки)
Росія тримає у Чорному морі три кораблі з «Калібрами»
Росія тримає у Чорному морі три кораблі з «Калібрами»
У Херсоні прогриміли вибухи (відео)
У Херсоні прогриміли вибухи (відео)
Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю
Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю
«Дратує». Екснардеп Парасюк розповів, чому не треба жартувати про звільнення півдня
«Дратує». Екснардеп Парасюк розповів, чому не треба жартувати про звільнення півдня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
227K
Наступ ЗСУ на півдні: влада звернулась до українців
200K
ЗСУ пішли в наступ на півдні України: усі подробиці
112K
Кадровий окупаційний десант. Кого Росія кидає керувати Україною
109K
Скільки триватиме війна в Україні. До чого готуються США?
62K
ЗСУ повідомили про нові успіхи на півдні України
43K
Наступ ЗСУ на півдні: Кім та Єрмак потролили окупантів

Новини

Окупанти пішли в наступ на Херсонщині і були розбиті – Генштаб
Сьогодні, 07:18
Порошенко показав унікального робота, який вивозить поранених з поля бою (відео)
Вчора, 17:50
Терорист Дрьомов визнав: Росія втрачає Херсон
Вчора, 14:36
Наступ ЗСУ на півдні: відомо, як можуть допомогти мешканці Херсона  
Вчора, 14:04
Швеція надасть Україні допомоги на майже $47 млн
Вчора, 12:27
Польські журналісти закликали судити російських пропагандистів як воєнних злочинців
Вчора, 12:14

Прес-релізи

З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
29 серпня, 10:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту