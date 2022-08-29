ЗСУ звільнили від російської окупації чотири села поблизу Херсона, – CNN

ЗСУ прорвали російську оборону у трьох місцях

Українські захисники відбили з-під російської окупації два села біля Херсону і два - біля Високопілля. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело у ЗСУ.

За словами джерела видання серед військових, операція захисників почалася вночі з масованого обстрілу російських позицій і тилу.

«Основний напрямок наступу був на Правдине. Ми вдарили по їхній піхоті з «ДНР» і «ЛНР», вони втекли. За ними втік російський десант», – повідомляє джерело.

Військовий зазначив, що ЗСУ прорвали російську оборону у трьох місцях та звільнили чотири населених пункти. Джерело повідомило, що звільнили села Новодмитрівка, Архангельське, Томина Балка та Правдине.

«Багато з них (росіян - ред.) були вбиті та захоплені в полон, і багато військової техніки (було знищено - ред.). Ми побачимо, як воно піде далі. Наша ціль – Херсон», – сказало джерело.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.

До слова, триває 187-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти здійснили кілька безуспішних наступів на Донеччині, на Півдні України основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.