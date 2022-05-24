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    Події в Україні

    «Азов» показав кадри із закритого шикування та розповів про свій шеврон (фото)

    Три мечі стояли на азовському кургані на честь загиблих у війні з РВ бійців полку &laquo;Азов&raquo; - «Азов» показав кадри із закритого шикування та розповів про свій шеврон (фото)
    Три мечі стояли на азовському кургані на честь загиблих у війні з РВ бійців полку «Азов»
    фото: ССО «Азов» Київ/Telegram

    Меч – стародавній європейський символ воїнської верстви

    Полк Сил спеціальних операцій «Азов» Київ оприлюднив фото із закритого шикування на Півдні України. Світлинами військові поділилися у Telegram.

    Полк також детальніше розповів про свій шеврон – три золотих мечі на синьому тлі.

    «Меч – стародавній європейський символ воїнської верстви. Мечу вклонялися наші пращури скіфи й сармати. Меч – єдиний спадок, який на Русі батько передавав синові. Три мечі стояли на азовському кургані на честь загиблих у війні з РВ бійців полку «Азов», – ідеться в дописі.

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    «Азов» показав кадри із закритого шикування та розповів про свій шеврон (фото)
    «Азов» показав кадри із закритого шикування та розповів про свій шеврон (фото)
    «Азов» показав кадри із закритого шикування та розповів про свій шеврон (фото)
    «Азов» показав кадри із закритого шикування та розповів про свій шеврон (фото)
    «Азов» показав кадри із закритого шикування та розповів про свій шеврон (фото)
    «Азов» показав кадри із закритого шикування та розповів про свій шеврон (фото)
    «Азов» показав кадри із закритого шикування та розповів про свій шеврон (фото)

    Військові стверджують – три мечі на плечі кожного бійця ССО «Азов» нагадують ворогам, що в українців достатньо волі та сили, аби звільнити всі свої землі від російської нечисті.

    Раніше бійці окремого полку спеціального призначення «Азов» Київ знищили екіпаж бойової машини піхоти ворогів.

    «На техніці з абсолютно цинічним підписом «Zа детей» вони вбивали мирних українців. Тепер росіяни гнитимуть в землі, а їхня техніка воюватиме на боці України»

    Теги: росія окупанти Київ війна Азов машини військові Україна Telegram окупація #stoprussia
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    «Азов» показав кадри із закритого шикування та розповів про свій шеврон (фото)