«Азов» показав кадри із закритого шикування та розповів про свій шеврон (фото)

Три мечі стояли на азовському кургані на честь загиблих у війні з РВ бійців полку «Азов»

Меч – стародавній європейський символ воїнської верстви

Полк Сил спеціальних операцій «Азов» Київ оприлюднив фото із закритого шикування на Півдні України. Світлинами військові поділилися у Telegram.

Полк також детальніше розповів про свій шеврон – три золотих мечі на синьому тлі.

«Меч – стародавній європейський символ воїнської верстви. Мечу вклонялися наші пращури скіфи й сармати. Меч – єдиний спадок, який на Русі батько передавав синові. Три мечі стояли на азовському кургані на честь загиблих у війні з РВ бійців полку «Азов», – ідеться в дописі.

Військові стверджують – три мечі на плечі кожного бійця ССО «Азов» нагадують ворогам, що в українців достатньо волі та сили, аби звільнити всі свої землі від російської нечисті.

Раніше бійці окремого полку спеціального призначення «Азов» Київ знищили екіпаж бойової машини піхоти ворогів.

«На техніці з абсолютно цинічним підписом «Zа детей» вони вбивали мирних українців. Тепер росіяни гнитимуть в землі, а їхня техніка воюватиме на боці України»