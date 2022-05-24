Стало відомо, скільки грошей отримає у травні Україна від партнерів

Марченко каже, що цієї суми недостатньо для потреб бюджету

До $2 млрд надійде цього місяця від союзників – Мінфін

У травні Україна отримає до $2 млрд фінансової допомоги від країн-союзників. Цього недостатньо для того, щоб покрити місячні витрати. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко під час онлайн-дискусії, організованої Atlantic Council.

«У травні ми не матимемо цієї суми ($5 млрд – ред.). Зараз ми отримали лише $1,2 млрд. До кінця цього місяця ми очікуємо отримати до $2 млрд, але не $5 млрд», – наголосив глава Мінфіну.

Марченко зазначив, що міністерство може частково закривати цю проблему за допомогою військових облігацій, але за місяць можливо залучити до $1 млрд через цей інструмент.

Нацбанк також допомагає частково вирішити проблему ліквідності. Такі заходи Україна погодила з міжнародними партнерами.

«Ми не використовуємо цей інструмент (фінансування Нацбанку – ред.) як ключовий. Але коли ми бачимо проблеми з ліквідністю на казначейському рахунку, ми приходимо до центробанку», – пояснив міністр.

Нагадаємо, Україна отримає майже пів мільярда євро від Світового банку.

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