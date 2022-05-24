Миколаївські військові облаштували в окопах їдальню, спальню та лазню (фото, відео)

Військову позицію бійці зводили майже місяць

На одній із позицій Збройних сил України миколаївські військовослужбовці облаштували собі побут. Побудували кухню, їдальні, місця для відпочинку. Про це інформує «Суспільне».

Військову позицію бійці зводили майже місяць. Найбільші кімнати рили ковшем, все інше вручну. Окопи простягаються на десятки метрів.

У вузьких окопах ховається ціле містечко. Тут є кухні, їдальні, спальні і навіть лазня. Солдат Андрій проводить екскурсію бліндажами, починає з кухні.

«Тут наш кухар «Сатана» готує нам їжу. Позивний «Сатана». Все смачно! І «Шубу», і «Олів'є». І на війні хочеться хоч і мінімального, але комфорту», – каже Андрій.

У бліндажі облаштували кімнату відпочинку та душову. Кабінку подарували місцеві жителі з найближчих населених пунктів. А ще тут хлопці облаштували лазню.

Андрій з Черкаської області. На Миколаївщині з 28 квітня. Вдома чекає мама, дружина, син та дочка. З ними зв'язується не часто. Позиція облаштована добротно, але тут затримуватися надовго не хочуть, говорить солдат, – відбивати Херсон треба.

Раніше повідомлялося, що деокупація Херсона буде швидкою. Збройні Сили України будуть звільняти окуповані росіянами території військовим шляхом. Про це журналістам розповів радник глави міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

Тим часом рашисти придумали нову дату «референдуму» за «ХерНР».

Раніше перший заступник голови комітету Державної думи Російської Федерації з міжнародних справ Олексій Чепа заявив, що на Херсонщині має пройти так званий референдум про незалежність або приєднання до Росії, щоб жителі змогли вирішити подальшу долю регіону.

Нагадаємо, на тимчасово захопленій території Херсонщини самопроголошеною окупаційною владою на 1 травня планувалося проведення так званого референдуму. Але його так і не було.

За даними розвідки міноборони Великої Британії, Росія прагне встановити тривалий контроль над Херсоном, щоб підтримувати звідти свої вторгнення та підвищити безпеку свого контролю над Кримом.

Зараз на думку американських аналітиків окупанти готують наступ на Півдні, щоб просунутися до Запоріжжя.

Також росіяни заблокували всі виїзди з Херсонщини.

Нещодавно «глава Криму» Сергій Аксьонов приїхав в окупований Херсон.