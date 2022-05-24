Зеленський поговорив із головою Євроради: йшлося про санкції проти РФ

Напередодні саміту ЄС лідери мали важливу тему для спілкування

Володимир Зеленський поспілкувався з головою Європейської Ради. Політики обговорили посилення санкцій проти Росії. Про це він написав у Тwitter Володимира Зеленського.

Розмова Зеленського з Шарлем Мішелем відбулася напередодні спеціального засідання Європейської ради. Воно відбудеться 30-31 травня.

«Наскрізним питанням засідання буде допомога Україні», – розповів Зеленський.

Тому разом з Мішелем український лідер скоординував кроки щодо посилення санкцій, продовольчої безпеки, відбудови України та руху до членства в Європейський Союз.

Нагадаємо, президент Євроради наполягає на активізації процесу розширення ЄС.

Також президент Європейської Ради Шарль Мішель 20 квітня відвідав Київ.

Як повідомлялося, раніше президент Європейської ради Шарль Мішель оголосив про скликання спеціального засідання Євроради щодо України на 30 та 31 травня. Також Шарль Мішель обіцяє нові санкції проти держави-терориста.

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