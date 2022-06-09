«Азов» показав, як медики працюють на передовій та рятують життя поранених (відео)

«Важка та кривава бойова робота, яка часто лишається за кадром»

Бійці ССО «Азов» показали, як бойові медики працюють на передовій та рятують життя поранених. Відповідне відео бійці опублікували на сторінці у Twitter.

«Бойові медики рятують життя бійців ССО «Азов», які потрапили під артилерійський обстріл під час захоплення позицій противника. Це важка та кривава бойова робота, яка часто лишається за кадром», – йдеться в повідомленні.

Унікальне відео з передової - бойові медики рятують життя бійців #ССО «#Азов», які потрапили під артилерійський обстріл під час захоплення позицій противника. Це важка та кривава бойова робота, яка часто лишається за кадром. pic.twitter.com/1Lo0CJtF6e — ССО АЗОВ (@AZOVsof) June 9, 2022





Раніше полк «Азов» показав, як знищують загарбників у Запорізькій області.

Нагадаємо, триває сто шоста доба героїчного протистоянняУкраїнської нації російському воєнному вторгненню. Окупанти обстрілюють прикордонні території з мінометів та стрілецької зброї. Ворог також має частковий успіх у напрямках на населені пункти Комишуваха та Роти на Сєвєродонецькому напрямку.