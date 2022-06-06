Бійці «Азова» показали унікальні кадри ближнього бою з окупантами (відео)

Українські військові під час операції впритул наблизилися до росіян

Бійці ССО «Азов» показали, як знищують загарбників у Запорізькій області. Про це повідомили на офіційній сторінці підрозділу в Telegram.

За словами військових, під час операції вони впритул наблизилися до росіян та вступили в бій, відкривши вогонь по ворожих позиціях.

«На відео ближній бій із загарбниками в Запорізькій області. Бійці ССО АЗОВ наблизилися впритул до ворожих позицій та відкрили вогонь по російських мішенях. У підсумку українські воїни витіснили росіян із зайнятих позицій, а частина окупантів назавжди залишилася добривом в українській землі», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, під Харковом українські військові ліквідували найманця ПВК «Вагнер» з Бурятії Володимира Анданова, відомого під позивним «Ваха».

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