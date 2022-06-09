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    Події в Україні

    Миколаївські морпіхи показали, як «підсмажили» рашистів (відео)

    Бійці відпрацювали по окупантах з РСЗВ &laquo;Град&raquo; - Миколаївські морпіхи показали, як «підсмажили» рашистів (відео)
    Бійці відпрацювали по окупантах з РСЗВ «Град»
    скрін з відео

    «Горіть у пеклі, окупанти!»

    Бійці 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського завдали кілька ударів по позиціям російських окупантів на південному напрямку. Морпіхи відпрацювали по окупантах з РСЗВ «Град». Про це повідомляє пресслужба бригади.

    «За прогнозами «синоптиків» десь у південному напрямку на ворожих позиціях буде дощ з градом! Горіть у пеклі, окупанти!», – йдеться в повідомленні.

    Раніше українські військові продемонстрували ефективну роботу шведського протитанкового гранатомета АТ-4 – російська військова техніка буквально розлетілася на шматки після декількох пострілів.

    Нагадаємо, на 106 день повномасштабного вторгнення Росії на територію України, збройним силам вдалося ліквідувати 31700 окупантів, (за останню добу – 200), а також знищити п’ять танків, (загалом – 1398).

    Теги: росія окупанти війна військові Україна окупація #stoprussia
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    Миколаївські морпіхи показали, як «підсмажили» рашистів (відео)