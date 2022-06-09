Миколаївські морпіхи показали, як «підсмажили» рашистів (відео)

Бійці відпрацювали по окупантах з РСЗВ «Град»

«Горіть у пеклі, окупанти!»

Бійці 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського завдали кілька ударів по позиціям російських окупантів на південному напрямку. Морпіхи відпрацювали по окупантах з РСЗВ «Град». Про це повідомляє пресслужба бригади.

«За прогнозами «синоптиків» десь у південному напрямку на ворожих позиціях буде дощ з градом! Горіть у пеклі, окупанти!», – йдеться в повідомленні.

Раніше українські військові продемонстрували ефективну роботу шведського протитанкового гранатомета АТ-4 – російська військова техніка буквально розлетілася на шматки після декількох пострілів.

Нагадаємо, на 106 день повномасштабного вторгнення Росії на територію України, збройним силам вдалося ліквідувати 31700 окупантів, (за останню добу – 200), а також знищити п’ять танків, (загалом – 1398).