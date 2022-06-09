Як Росія знаходить нове гарматне м'ясо? Полонені видали хитру схему (відео)

Планували працювати охоронцями на нафтових вишках, а натомість опинилися на війні

Росія почала обманом завозити найманців на війну в Україну. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

«Нова партія» військовополонених з РФ, яких схопили на Луганщині, – мешканці республіки Марій Ел, Татарстану та Москви. Вони планували працювати охоронцями і техніками на нафтових вишках, захищати їх від піратів, а натомість опинилися на війні», – йдеться в повідомленні.

Усі троє були завербовані через приватну військову компанію «Євро Поліс» (м. Краснодар РФ) за трудовими контрактами.

Зі слів одно із окупантів, перед тим, як вони їхали на «вахту», вони укладали цивільно-правовий договір. Інший рашист розповів, що по приїзду на Луганщину їм сказали: «назад дороги немає, тобто, бігти сенсу немає ... Будете бігти - по вас спрацюють наші ж».

«Фактично вони стали «гарматним м’ясом» у боях із ЗСУ поблизу населених пунктів Богуславське, Комишуваха та Вікторівка на Луганщині. Їх покинув командир, а потім накрила власна артилерія», – зазначається у СБУ.

Тепер полонені співпрацюють зі слідчими СБУ. Всі покази документуються, матеріали будуть передані до суду.

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