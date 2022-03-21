«Азов» потопив катер росіян «Раптор»

Бійці знищили два російські танки, катер і 17 окупантів у боях за Маріуполь

Полк «Азов» 20 березня потопив ворожий катер проєкту «Раптор». Про це полк повідомив у понеділок, 21 березня.

«За минулу добу бійцями полку «Азов» було знищено два танки ворога, 17 одиниць живої сили окупанта та потоплено ворожий катер пр. 03160 «Раптор», – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, захоплено трофейне озброєння ворога: РПГ-30, ПТУР «Фагот», АГС-17, крупнокаліберний кулемет «Корд», РПВ «Джміль».

«Захисники міста всіма силами продовжують відбирати у ворога можливість нищити житлові будинки і вбивати громадян. Боротьба за український Маріуполь триває!», – йдеться в повідомленні.

Сьогодні стало відомо, що росіяни зафарбовують на своїх кораблях назви і бортові номери. Не виключено, що росіяни готують провокації щодо цивільних суден.

Напередодні «Азов» знищив спецназ ГРУ з Кавказу. Окупанти довше їхали до України, аніж воювали.