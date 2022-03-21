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    Не пережив російських фашистів: путінські окупанти вбили 95-річного екс-в’язня Бухенвальда

    Борис Романченко пережив кілька німецьких концтаборів, але не пережив навали рашистів&nbsp; - Не пережив російських фашистів: путінські окупанти вбили 95-річного екс-в’язня Бухенвальда
    Борис Романченко пережив кілька німецьких концтаборів, але не пережив навали рашистів 

    Борис Романченко, який пережив концтабори Бухенвальд, Пенемюнде, Дора та Берген-Бельзен, загинув минулої п’ятниці внаслідок вибуху бомби у своєму будинку в Харкові

    Сьогодні стало відомо, що у Харкові під час бомбардування одного з житлових кварталів міста загинув 96-річний в’язень фашистських концтаборів — Борис Романченко. Він пережив Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Міттельбау та Берген-Бельзен, але не пережив «рятувальної операції Росії з денацифікації». Про це повідомили на сторінці Меморіалу пам’яті концентраційних таборів Бухенвальд та Дора-Міттельбау у Твіттері.

    «Як ми дізналися від родичів, наш друг Борис Романченко, який пережив концтабори Бухенвальд, Пенемюнде, Дора та Берген-Бельзен, загинув минулої п’ятниці внаслідок вибуху бомби у своєму будинку в Харкові», – йдеться у повідомленні.

    За словами онуки Романченка, він жив у багатоповерховому будинку, до якого потрапила куля. І з публікації можна зробити висновок, що не стало чоловіка у п’ятницю, 18 березня.
    Борис Тимофійович Романченко пережив страхіття кількох фашистських концтаборів – Бухенвальд, Пенемюнде, Дора та Берген-Бельзен. У перший із них він потрапив у 1942 році, у 15-річному віці.

    Борис Тимофійович зі своїми товаришами у Бухенвальді, 2018 рік

    Борис Тимофійович зі своїми товаришами у Бухенвальді, 2018 рік

    Усю війну до самого визволення Німеччини від нацистів у 1945 році він провів у таборах. Ще за життя він розповідав, що він важив лише 35 кілограмів, коли був звільнений, але зумів вижити. А було йому лише 18 років.

    Борис Романченко у 2012 році в Німеччині читав клятву Бухенвальда «побудувати новий світ миру та свободи»

    Борис Романченко у 2012 році в Німеччині читав клятву Бухенвальда «побудувати новий світ миру та свободи»

    Борис Романченко активно агітував за пам’ять про злочини нацистів, працював із фондом меморіалу пам’яті концентраційних таборів Бухенвальд та Дора-Міттельбау, бувши віцепрезидентом Міжнародного комітету Бухенвальд-Дора. Востаннє відвідував Німеччину у 2018 році, де зустрічався з останніми своїми земляками, що вижили, – киянином Олександром Бичком та мінчанином Андрієм Моїсеєнком.

    Теги: Харків росія окупанти війна Друга світова війна смерть бомбардування Україна окупація #stoprussia
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    Не пережив російських фашистів: путінські окупанти вбили 95-річного екс-в’язня Бухенвальда