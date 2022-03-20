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    Події в Україні

    «Азов» знищив спецназ ГРУ з Кавказу

    «Азов» знищив спецназ ГРУ з Кавказу
    фото: Азов

    Окупанти довше їхали до України, аніж воювали

    Українські бійці полку «Азов» ліквідували спецназівців Головного розвідувального управління. Вони належали до військової частини з Кабардіно-Балкарської Республіки Росії, що на північному Кавказі.

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    «Азов» знищив спецназ ГРУ з Кавказу
    «Азов» знищив спецназ ГРУ з Кавказу
    «Азов» знищив спецназ ГРУ з Кавказу
    «Азов» знищив спецназ ГРУ з Кавказу
    «Азов» знищив спецназ ГРУ з Кавказу
    «Азов» знищив спецназ ГРУ з Кавказу
    «Азов» знищив спецназ ГРУ з Кавказу
    «Азов» знищив спецназ ГРУ з Кавказу
    «Азов» знищив спецназ ГРУ з Кавказу
    «Азов» знищив спецназ ГРУ з Кавказу
    «Азов» знищив спецназ ГРУ з Кавказу
    «Азов» знищив спецназ ГРУ з Кавказу
    «Азов» знищив спецназ ГРУ з Кавказу
    «Азов» знищив спецназ ГРУ з Кавказу
    «Азов» знищив спецназ ГРУ з Кавказу

    Наші військові жартують, що окупанти довше їхали до України, аніж воювали.

    «Полк «Азов» знищив спецназ ГРУ військової частини з Кабардіно-Балкарської Республіки. Довше їхали, ніж воювали», – повідомляється на сторінці «Азову».

    Додамо, що військові ліквідували вже трьох командирів російських полків.

    Також стало відомо, що Путін і Шойгу готуються послати на війну в Україну неповнолітніх.

    Крім того повідомллялося, що за добу військові ліквідували двох російських полковників.

    Напередодні ЗСУ «влупили» ворогів у Чорнобаївці. Вшосте.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти ГРУ Міноборони війна Азов військові Україна окупація #stoprussia
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    «Азов» знищив спецназ ГРУ з Кавказу