«Азов» знищив спецназ ГРУ з Кавказу
Окупанти довше їхали до України, аніж воювали
Українські бійці полку «Азов» ліквідували спецназівців Головного розвідувального управління. Вони належали до військової частини з Кабардіно-Балкарської Республіки Росії, що на північному Кавказі.
Наші військові жартують, що окупанти довше їхали до України, аніж воювали.
«Полк «Азов» знищив спецназ ГРУ військової частини з Кабардіно-Балкарської Республіки. Довше їхали, ніж воювали», – повідомляється на сторінці «Азову».
Додамо, що військові ліквідували вже трьох командирів російських полків.
Також стало відомо, що Путін і Шойгу готуються послати на війну в Україну неповнолітніх.
Крім того повідомллялося, що за добу військові ліквідували двох російських полковників.
Напередодні ЗСУ «влупили» ворогів у Чорнобаївці. Вшосте.