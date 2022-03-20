«Азов» знищив спецназ ГРУ з Кавказу

Окупанти довше їхали до України, аніж воювали

Українські бійці полку «Азов» ліквідували спецназівців Головного розвідувального управління. Вони належали до військової частини з Кабардіно-Балкарської Республіки Росії, що на північному Кавказі.

Наші військові жартують, що окупанти довше їхали до України, аніж воювали. «Полк «Азов» знищив спецназ ГРУ військової частини з Кабардіно-Балкарської Республіки. Довше їхали, ніж воювали», – повідомляється на сторінці «Азову». Додамо, що військові ліквідували вже трьох командирів російських полків.

Також стало відомо, що Путін і Шойгу готуються послати на війну в Україну неповнолітніх.

Крім того повідомллялося, що за добу військові ліквідували двох російських полковників.

Напередодні ЗСУ «влупили» ворогів у Чорнобаївці. Вшосте.

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