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    Економіка та фінанси

    Через окупацію частина морських портів не працює, інфраструктура Дніпра – у робочому стані

    Низка українських портів тимчасово не працюють через російську окупацію - Через окупацію частина морських портів не працює, інфраструктура Дніпра – у робочому стані
    Низка українських портів тимчасово не працюють через російську окупацію

    Шлюзова інфраструктура Дніпра на південь від міста Київ знаходиться в робочому стані, окрім Каховського шлюзу, який захоплений Росією

    Порти Маріуполя, Бердянська, Скадовська та Херсона тимчасово не працюють через російську окупацію. Вхід та вихід суден там тимчасово неможливий. Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України.

    При цьому, зазначили у відомстві, «Миколаїв, Ольвія, Південний, Одеса та Чорноморськ частково здійснюють обробку наявного у причалів флоту та відвантаження залізницею та автотранспортом. Вхід/вихід суден тут тимчасово неможливий».

    Неможливий вхід та вихід судів і у Білгород-Дніпровському. Цей порт не працює через відсутність флоту та вантажів.

    Натомість «шлюзова інфраструктура Дніпра на південь від міста Київ знаходиться в робочому стані, окрім Каховського шлюзу, який захоплений Росією», – проінформували у відомстві.

    Там також зазначили, що процедура дипломування моряків зараз здійснюється у містах Одеса та Ізмаїл. Можливий вихід в рейс моряків-громадян України у складі членів екіпажів суден з портів Усть-Дунайськ, Ізмаїл, Рені.

    «Питання можливості виїзду за кордон моряків-громадян України пішки або автотранспортом наразі не вирішене. У разі отримання інформації з цього приводу її буде опубліковано на офіційних Інтернет-ресурсах Мінінфраструктури та Державної служби морського і річкового транспорту», – пообіцяли в Міністерстві інфраструктури.

    Теги: росія окупанти Одеса війна Ізмаїл Україна порт інфраструктура окупація #stoprussia
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    Через окупацію частина морських портів не працює, інфраструктура Дніпра – у робочому стані