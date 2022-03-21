Через окупацію частина морських портів не працює, інфраструктура Дніпра – у робочому стані

Шлюзова інфраструктура Дніпра на південь від міста Київ знаходиться в робочому стані, окрім Каховського шлюзу, який захоплений Росією

Порти Маріуполя, Бердянська, Скадовська та Херсона тимчасово не працюють через російську окупацію. Вхід та вихід суден там тимчасово неможливий. Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України.

При цьому, зазначили у відомстві, «Миколаїв, Ольвія, Південний, Одеса та Чорноморськ частково здійснюють обробку наявного у причалів флоту та відвантаження залізницею та автотранспортом. Вхід/вихід суден тут тимчасово неможливий».

Неможливий вхід та вихід судів і у Білгород-Дніпровському. Цей порт не працює через відсутність флоту та вантажів.

Натомість «шлюзова інфраструктура Дніпра на південь від міста Київ знаходиться в робочому стані, окрім Каховського шлюзу, який захоплений Росією», – проінформували у відомстві.

Там також зазначили, що процедура дипломування моряків зараз здійснюється у містах Одеса та Ізмаїл. Можливий вихід в рейс моряків-громадян України у складі членів екіпажів суден з портів Усть-Дунайськ, Ізмаїл, Рені.

«Питання можливості виїзду за кордон моряків-громадян України пішки або автотранспортом наразі не вирішене. У разі отримання інформації з цього приводу її буде опубліковано на офіційних Інтернет-ресурсах Мінінфраструктури та Державної служби морського і річкового транспорту», – пообіцяли в Міністерстві інфраструктури.