Справжні пірати: росіяни зафарбовують на своїх кораблях назви і бортові номери

Не виключено, що росіяни готують провокації щодо цивільних суден

Пірати під триколором замальовують бортові номери, а з ними – мізерні залишки честі і гідності. Таку заяву зробив Генштаб Збройних сил та пояснив, що зараз військові країни-агресорки зафарбовують на своїх кораблях назви і бортові номери.

«Усвідомлюючи брудні методи ведення війни російськими окупантами, в цій акції вбачається підготовка до майбутніх провокацій щодо цивільних суден із подальшим звинувачуванням в них українських військових кораблів. Зауважимо, військовий флот Росії продовжує плекати найнижчі традиції піратства», – повідомляє Генштаб.

З початку широкомасштабного вторгнення в Україну росіяни неодноразово відзначилися підлістю у Чорному морі. Під приводом фейкової контртерористичної операції заблокували роботу українських портів. Обстріляли чотири цивільних судна. З одного з підбитих танкерів влаштували екологічну бомбу. Захоплюють і утримують в полоні цивільні вантажні судна.

Перешкоджають рятувальним операціям – захопили одне пошуково-рятувальне судно і неодноразово погрожували застосуванням зброї рятувальним катерам, які йшли на допомогу екіпажам підбитих суден.

«Країна без честі і гідності не може користуватися благами сприяння мореплавству.

Тож спостерігаємо за реакцією світової спільноти. Незабаром російські судна не зможуть залишати порти через відмову компанії «Регістр Ллойда Вояж Рус» продавати та оновлювати в РФ електронні навігаційні карти C-MAP, які використовують більшість російських суден», – пише Генштаб.

Країни ЄС та Велика Британія розглядають можливість заборони на вхід російських кораблів у свої порти. Шведські порти вже оголосили бойкот всім російським суднам та вантажам. Дунайська комісія позбавила РФ повноважень та вимагає компенсації за зрив судноплавства. А Туреччина використовує повноваження відповідно до Конвенції Монтре 1936 року, які дозволяють закривати протоки Босфор та Дарданелли для іноземних військових кораблів у воєнний час та в разі загрози.

«Отже замальовані назви та бортові номери не вкриють від ганьби та зневаги у всьому світі. І за воєнні злочини відповідатимуть усі причетні і ті, з мовчазної згоди кого вони вчинялися», – резюмував Генштаб.

Додамо, що уряд Латвії хоче заборонити російським кораблям заходити в порти країни.

Напередодні Одесу обстріляли російські кораблі. Оперативний штаб повідомив деталі.

Також окупанти викрали п'ять кораблів із десятками тонн зерна.

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