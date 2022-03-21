В окупованому Бердянську зник нардеп від ОПЗЖ

Нардеп начебто допомагав людям, евакуйованим із Маріуполя до окупованого Бердянська

У тимчасово окупованому Бердянську (Запорізька область) перестав виходити на зв'язок народний депутат України від фракції «Опозиційна платформа – За життя» Олександр Пономарьов. Про це на сайті партії повідомив співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко.

«Звертаюся до всіх наших громадян з проханням про допомогу. У Бердянську зник і не виходить на зв'язок наш колега Олександр Пономарьов. У Бердянську він допомагав людям, евакуйованим з Маріуполя. Якщо хтось має інформацію про його місцезнаходження, прохання повідомити представників правоохоронних органів, Збройних сил України», – сказав Бойко.

До слова, у грудні 2021 року проєкт Схеми оприлюднив розслідування про те, що народний депутат від ОПЗЖ Олександр Пономарьов має російський паспорт. Як повідомляли журналісти, мешканці Бердянська називають нардепа «тіньовим господарем» міста. За даними розслідувачів, дві третини Бердянської міськради складають «люди, яких пов’язують з Олександром Пономарьовим».

Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров після визволення з російського полону, в якому провів шість днів, розповів про подробиці обміну. Федоров зазначив, що у полоні його не били, проте тиснули психологічно. Окупанти брехали Федорову, що нібито Україна відмовилася його забирати.

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