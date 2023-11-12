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«Азовці» знищили дорогий комплекс спостереження росіян (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Азовці» знищили дорогий комплекс спостереження росіян (відео)
Момент «прильоту» по ворожій цілі
фото: скриншот відео

Уражена «Іронія-М» збирала інформацію про переміщення, техніку та особовий склад Сил оборони

Розвідники бригади «Азов» знищили FPV-дронами дороговартісний оптико-електронний комплекс спостереження «Іронія-М», завдяки якому ворог збирав інформацію про пересування наших військ. Відео успішної операції опубліковано в Telegram-каналі бригади спеціального призначення НГУ «Азов».

«Розвідка бригади «Азов» НГУ виявила дороговартісний ворожий оптико-електронний комплекс спостереження «Іронія-М». У результаті вдалої атаки FPV-дронами азовці знищили комплекс і позбавили ворога можливості збирати інформацію про переміщення, техніку та особовий склад Сил оборони України», – йдеться в описі до відео.

Нагадаємо, що раніше Міноборони розповіло про долю знищеної в Україні російської техніки.

До слова, російські окупанти збільшили кількість авіаударів на Авдіївському напрямку. Лише за попередню добу – удвічі. Для цього ворог здебільшого використовує керовані авіаційні бомби з літаків Су-35.

Триває 627-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. 

Теги: Азов ЗСУ війна

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