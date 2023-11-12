Ситуація поблизу Авдіївки: росіяни готуються до нових штурмів

За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, РФ втратила понад 10 тисяч окупантів під Авдіївкою

Українські захисники відбили 18 спроб ворога йти вперед в районах Авдіївки, Северного, Тоненького і Первомайського

Російські окупанти збільшили кількість авіаударів на Авдіївському напрямку. Лише за попередню добу – удвічі. Для цього ворог здебільшого використовує керовані авіаційні бомби з літаків Су-35. Про це розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

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Від повідомив, що українські захисники відбили 18 спроб ворога йти вперед в районах Авдіївки, Северного, Тоненького і Первомайського. Для цього РФ залучила засуджених за кримінальні злочини.

«Позавчора ворог зазнав відчутних втрат, йому потрібно перегрупування. Він почав застосовувати авіацію, кидає КАБи – великі 500-кілограмові керовані авіабомби», – каже речник.

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За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, РФ втратила понад 10 тисяч окупантів під Авдіївкою.

«Ми чекаємо подальших дій ворога. В нього є певні сили. Ми очікуємо і готові до подальшої активізації. Позавчора він намагався йти вперед, зазнав значних втрат, сьогодні перегруповується, але скидання авіабомб – це певна підготовка до подальших дій», – додав Штупун.

Наразі росіяни намагаються максимально ускладнити наші логістичні можливості. У відповідь воїни ЗСУ роблять те саме.

Нагадаємо, українські війська здійснили контратаку на Авдіївському напрямку та відбили втрачені раніше позиції. Також ЗСУ здійснили обмежені наземні атаки на лівому березі Херсонської області.

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Раніше Залужний оголосив втрати окупантів за місяць активних боїв під Авдіївкою.

До слова, цього тижня основні бої велися на двох ділянках фронту: на лінії Авдіївка-Мар'їнка в Донецькій області та лінії Куп'янськ-Сватове в Луганській області. Це свідчить про те, що цілі РФ щодо окупації регіону не змінилися.