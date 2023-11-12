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Ситуація поблизу Авдіївки: росіяни готуються до нових штурмів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ситуація поблизу Авдіївки: росіяни готуються до нових штурмів
За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, РФ втратила понад 10 тисяч окупантів під Авдіївкою
фото з відкритих джерел

Українські захисники відбили 18 спроб ворога йти вперед в районах Авдіївки, Северного, Тоненького і Первомайського

Російські окупанти збільшили кількість авіаударів на Авдіївському напрямку. Лише за попередню добу – удвічі. Для цього ворог здебільшого використовує керовані авіаційні бомби з літаків Су-35. Про це розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

Від повідомив, що українські захисники відбили 18 спроб ворога йти вперед в районах Авдіївки, Северного, Тоненького і Первомайського. Для цього РФ залучила засуджених за кримінальні злочини.

«Позавчора ворог зазнав відчутних втрат, йому потрібно перегрупування. Він почав застосовувати авіацію, кидає КАБи – великі 500-кілограмові керовані авіабомби», – каже речник.

За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, РФ втратила понад 10 тисяч окупантів під Авдіївкою.

«Ми чекаємо подальших дій ворога. В нього є певні сили. Ми очікуємо і готові до подальшої активізації. Позавчора він намагався йти вперед, зазнав значних втрат, сьогодні перегруповується, але скидання авіабомб – це певна підготовка до подальших дій», – додав Штупун.

Наразі росіяни намагаються максимально ускладнити наші логістичні можливості. У відповідь воїни ЗСУ роблять те саме.

Нагадаємо, українські війська здійснили контратаку на Авдіївському напрямку та відбили втрачені раніше позиції. Також ЗСУ здійснили обмежені наземні атаки на лівому березі Херсонської області.

Раніше Залужний оголосив втрати окупантів за місяць активних боїв під Авдіївкою.

До слова, цього тижня основні бої велися на двох ділянках фронту: на лінії Авдіївка-Мар'їнка в Донецькій області та лінії Куп'янськ-Сватове в Луганській області.  Це свідчить про те, що цілі РФ щодо окупації регіону не змінилися. 

Теги: Місяць росіяни ворог втрати Авдіївка окупанти

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