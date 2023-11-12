Міноборони розповіло про долю знищеної в Україні російської техніки
Є три варіанти, куди піде російський брухт
Міноборони очищує українські землі від залишків російської техніки, виконуючи розпорядження Кабміну. Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.
Як ідеться в повідомленні, залишки знищеної ворожої техніки збирають та групують орієнтовно на 80 ділянках в Україні. Перед тим, як на ці ділянки прибувають експерти Міністерства оборони, їх обстежують вибухотехніки.
Подальша доля залишків техніки залежить від її стану. Є три варіанти, куди піде російський брухт:
- може бути техніка донором запчастин для техніки ЗСУ;
- може стати музейним експонатом або частиною виставок;
- може бути утилізована, як «металобрухт» згідно з визначеними процедурами.
Раніше Залужний оголосив втрати окупантів за місяць активних боїв під Авдіївкою.
До слова, цього тижня основні бої велися на двох ділянках фронту: на лінії Авдіївка-Мар'їнка в Донецькій області та лінії Куп'янськ-Сватове в Луганській області. Це свідчить про те, що цілі РФ щодо окупації регіону не змінилися.
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