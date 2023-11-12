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Міноборони розповіло про долю знищеної в Україні російської техніки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Міноборони розповіло про долю знищеної в Україні російської техніки
Залишки знищеної ворожої техніки збирають та групують орієнтовно на 80 ділянках в Україні
фото: Міністерство оборони України/Telegram

Є три варіанти, куди піде російський брухт

Міноборони очищує українські землі від залишків російської техніки, виконуючи розпорядження Кабміну. Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Як ідеться в повідомленні, залишки знищеної ворожої техніки збирають та групують орієнтовно на 80 ділянках в Україні. Перед тим, як на ці ділянки прибувають експерти Міністерства оборони, їх обстежують вибухотехніки.

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Подальша доля залишків техніки залежить від її стану. Є три варіанти, куди піде російський брухт:

  • може бути техніка донором запчастин для техніки ЗСУ;
  • може стати музейним експонатом або частиною виставок;
  • може бути утилізована, як «металобрухт» згідно з визначеними процедурами.

Раніше Залужний оголосив втрати окупантів за місяць активних боїв під Авдіївкою.

До слова, цього тижня основні бої велися на двох ділянках фронту: на лінії Авдіївка-Мар'їнка в Донецькій області та лінії Куп'янськ-Сватове в Луганській області.  Це свідчить про те, що цілі РФ щодо окупації регіону не змінилися. 

Теги: Авдіївка втрати Місяць

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