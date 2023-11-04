Арестович пояснив, коли він перейде на українську мову

У коментарях українці цікавляться, президентом чого планує бути одіозний ексрадник

Ексрадник Банкової продовжує генерувати дивні заяви

Ексрадник Офісу президента Олексій Арестович продовжує генерувати дивні заяви. Так, на своїй сторінці у Facebook він розповів, коли перейде на спілкування українською.

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«Існує стовідсотковий спосіб перевести мене на спілкування українською. Обрати Президентом. І якщо ти по-справжньому любиш свою мову, зроби правильний вибір», – написав Арестович.

Причому спершу Арестович помилився, написав «зробі» замість «зроби», однак швидко виправився.

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У коментарях українці цікавляться, президентом чого планує бути одіозний ексрадник, на що він відповів: «Клубу анонімних брехунів».

Раніше стало відомо, що Служба безпеки України займається розслідуванням діяльності ексрадника Офісу президента Олексія Арестовича.

Також повідомлялося, що 29 народних депутатів подали заяву до поліції на Арестовича.