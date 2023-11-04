Арестович пояснив, коли він перейде на українську мову
Ексрадник Банкової продовжує генерувати дивні заяви
Ексрадник Офісу президента Олексій Арестович продовжує генерувати дивні заяви. Так, на своїй сторінці у Facebook він розповів, коли перейде на спілкування українською.
«Існує стовідсотковий спосіб перевести мене на спілкування українською. Обрати Президентом. І якщо ти по-справжньому любиш свою мову, зроби правильний вибір», – написав Арестович.
Причому спершу Арестович помилився, написав «зробі» замість «зроби», однак швидко виправився.
У коментарях українці цікавляться, президентом чого планує бути одіозний ексрадник, на що він відповів: «Клубу анонімних брехунів».
Раніше стало відомо, що Служба безпеки України займається розслідуванням діяльності ексрадника Офісу президента Олексія Арестовича.
Також повідомлялося, що 29 народних депутатів подали заяву до поліції на Арестовича.
Коментарі — 0