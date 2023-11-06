Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Масована атака на Одесу та 160 ударів по Запоріжжю: яка ситуація в регіонах

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Масована атака на Одесу та 160 ударів по Запоріжжю: яка ситуація в регіонах
Наслідки нічної атаки на Одесу
фото з соцмереж

Рашисти минулої доби поцілили по 23 населених пунктах Запоріжжя

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській областях, а також на Житомирщині та Київщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

Чернігівщина

За добу – один обстріл (три вибухи), Чернігівський район поблизу с.Сеньківка Городнянської громади, із мінометів. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі росіяни здійснили кулеметний обстріл Білопільської громади. Зафіксовано п'ять кулеметних черг. Без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 85 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Шалигинська, Середино-Будська, Есманська громади.

У Миропільській громаді внаслідок мінометного обстрілу (шість вибухів) пошкоджено приватний житловий будинок, господарське приміщення, газову трубу побутового газопостачання. Середино-Будська громада: внаслідок обстрілу з РСЗВ (9 вибухів) пошкоджено один багатоквартирний будинок, 29 приватних житлових будинків, гараж, адміністративну будівлю та 7 гаражних приміщень.

Запорізька область

Рашисти минулої доби поцілили по 23 населених пунктах – зафіксовано 159 ударів. Ворог здійснив два РСЗВ-обстріли Роботиного та атакував 12 безпілотниками Залізничне, Новодарівку, Новоданилівку, Роботине, Чарівне, Полтавку й Малу Токмачку. По території Гуляйполя, Оріхова, Малинівки, Новоандріївки, Левадного, Лугівського, Кам'янського, П'ятихаток, Степового, Плавнів, Приморського та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 145 артобстрілів. Надійшло п'ять повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Місцеве населення не постраждало.

Дніпропетровщина

Вночі з артилерії ворог вдарив по Нікопольщині. Обстріляли Мирівську та Марганецьку громади. Випустили більше півдесятка снарядів. Без жертв. За вчорашній день окупанти чотири рази обстріляли громади району. Випустили більше двох десятків снарядів. Били по Нікополю, Мирівській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Через обстріли у Мирівській громаді поранено двох чоловіків 30 та 58 років. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості. Пошкоджено інфраструктурне та аграрне підприємства. Внаслідок атаки по селам Марганецької та Червоногригорівської громад загинув 77-річний чоловік. Вночі ворожий безпілотник збили над Павлоградським районом.

Харківщина

По області ворог завдав артилерійських та авіаційних ударів як мінімум по 15 населених пунктах. Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Іванівка Куп’янського району. Під артилерійським вогнем опинилися Плетенівка, Нестерне Чугуївського району, Строївка, Тополі, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району.

Луганщина

Ударів з неба у неділю зазнали Надія та територія Серебрянського лісництва. Із мінометів, реактивної і ствольної артилерії росіяни обстріляли Невське та Білогорівку. За добу противник здійснив 144 обстріли (567 снарядів).

Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби – шість населених пунктів: Авдіївка, Торецьк, Часів Яр, смт Очеретине, с.Новокалинове, с.Семенівка. Пошкоджено сім житлових будинків (з них два – багатоквартирних), трансформаторна підстанція. На Донеччині за добу: одну людину поранено.

Миколаївщина

Вночі ворог завдавав артилерійських ударів по с. Дмитрівка Куцурубської громади. Постраждалих немає. Також сьогодні вночі ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Без постраждалих.

Одещина

Вночі російські терористи атакували Одесу різними типами ракет та ударними дронами. П'ятеро місцевих жителів отримали поранення. Їх ушпиталено. Є влучання ракет у середмістя та по промисловій будівлі, що вже не використовувалася.Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків та музей в історичній частині міста (зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО). Ударні дрони Shahed-131/136 росіяни спрямували по припортовій інфраструктурі Одеси. 15 безпілотників знищили наші сили ППО. Влучанням пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автівки з зерном.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 132 обстріли (640 снарядів), з них по м. Херсон – 18 обстрілів (58 снарядів). Рашисти поцілили у райони 35 населених пунктів області; магазин у Бериславі; територію та будівлі двох приватних підприємств у Херсоні. Вчора ворог вкрив вогнем Дніпровський район Херсона. Вдарив по житловому будинку. Внаслідок обстрілу в оселі знищено другий поверх. Поранень зазнав 61-річний чоловік. Корабельний район Херсона – знову під вогнем російський окупаційних військ.

Вдень росіяни вдарили по житлових будинках у житловому кварталі. Постраждали четверо людей. По Бериславу вчора вдень окупанти скинули вибуховий предмет біля продуктового магазину. Постраждали двоє людей. Ввечері російські терористи завдали ракетного удару по середмістю Херсона. Внаслідок цього пошкоджені багатоповерхівки. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється. Всього за добу по області восьмеро людей дістали поранення.

Нагадаємо, триває 621-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала десять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено чотири розвідувальних БпЛА ворога.

Підрозділи ракетних військ уразили три артилерійських засоби та п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Теги: Одеса окупанти ЗСУ війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ підтвердило ураження об'єктів морської та портової інфраструктури суднобудівного заводу «Залив» у Керчі
Удар по Керчі. ЗСУ створює «зону закритого доступу» для російських кораблів
Сьогодні, 10:25
ЗСУ відбили ворожі атаки
Понад 50 боїв за добу: ЗСУ тримають оборону на шістьох напрямках
Сьогодні, 07:28
ЗСУ мають успіхи під Бахмутом: карта боїв
ЗСУ мають успіхи під Бахмутом: карта боїв
Сьогодні, 08:11

Події в Україні

Полярне сяйво в Україні: пояснення науковців та цікава версія від МВС
Полярне сяйво в Україні: пояснення науковців та цікава версія від МВС
Вищий антикорупційний суд відправив Микитася під домашній арешт
Вищий антикорупційний суд відправив Микитася під домашній арешт
Удар по 128-й бригаді: командування назвало кількість загиблих бійців
Удар по 128-й бригаді: командування назвало кількість загиблих бійців
Україна готується до найжахливішої зими в історії – Кулеба
Україна готується до найжахливішої зими в історії – Кулеба
Росії вдалося налагодити виробництво ракет: які запаси є в окупантів
Росії вдалося налагодити виробництво ракет: які запаси є в окупантів
Масована атака на Одесу та 160 ударів по Запоріжжю: яка ситуація в регіонах
Масована атака на Одесу та 160 ударів по Запоріжжю: яка ситуація в регіонах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
Командир штурмовиків розповів, від чого найбільше гинуть військові
32K
Удар по 128-й бригаді: нардеп назвав кількість загиблих та поранених
18K
6 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17K
Український дипломат назвав митрополита Московської церкви «даром від Бога»
17K
Працівники військкомату намагалися вручити повістки священникам УПЦ МП: чим усе закінчилося
14K
Трагедія у 128-й бригаді: названо перші імена жертв

Новини

Понад 50 боїв за добу: ЗСУ тримають оборону на шістьох напрямках
Сьогодні, 07:28
Удар по Одесі та його наслідки: головне за ніч
Сьогодні, 06:48
Хмарно з проясненнями, місцями дощ: прогноз погоди на 6 листопада
Сьогодні, 03:54
6 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Підтвердження удару по українських військових, протест в Ізраїлі: головне за ніч
Вчора, 06:30
Дощ, сильні пориви вітру в низці областей: прогноз погоди на 5 листопада
Вчора, 04:47

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту