Масована атака на Одесу та 160 ударів по Запоріжжю: яка ситуація в регіонах

Рашисти минулої доби поцілили по 23 населених пунктах Запоріжжя

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській областях, а також на Житомирщині та Київщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – один обстріл (три вибухи), Чернігівський район поблизу с.Сеньківка Городнянської громади, із мінометів. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі росіяни здійснили кулеметний обстріл Білопільської громади. Зафіксовано п'ять кулеметних черг. Без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 85 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Шалигинська, Середино-Будська, Есманська громади.

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У Миропільській громаді внаслідок мінометного обстрілу (шість вибухів) пошкоджено приватний житловий будинок, господарське приміщення, газову трубу побутового газопостачання. Середино-Будська громада: внаслідок обстрілу з РСЗВ (9 вибухів) пошкоджено один багатоквартирний будинок, 29 приватних житлових будинків, гараж, адміністративну будівлю та 7 гаражних приміщень.

Запорізька область

Рашисти минулої доби поцілили по 23 населених пунктах – зафіксовано 159 ударів. Ворог здійснив два РСЗВ-обстріли Роботиного та атакував 12 безпілотниками Залізничне, Новодарівку, Новоданилівку, Роботине, Чарівне, Полтавку й Малу Токмачку. По території Гуляйполя, Оріхова, Малинівки, Новоандріївки, Левадного, Лугівського, Кам'янського, П'ятихаток, Степового, Плавнів, Приморського та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 145 артобстрілів. Надійшло п'ять повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Місцеве населення не постраждало.

Дніпропетровщина

Вночі з артилерії ворог вдарив по Нікопольщині. Обстріляли Мирівську та Марганецьку громади. Випустили більше півдесятка снарядів. Без жертв. За вчорашній день окупанти чотири рази обстріляли громади району. Випустили більше двох десятків снарядів. Били по Нікополю, Мирівській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Через обстріли у Мирівській громаді поранено двох чоловіків 30 та 58 років. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості. Пошкоджено інфраструктурне та аграрне підприємства. Внаслідок атаки по селам Марганецької та Червоногригорівської громад загинув 77-річний чоловік. Вночі ворожий безпілотник збили над Павлоградським районом.

Харківщина

По області ворог завдав артилерійських та авіаційних ударів як мінімум по 15 населених пунктах. Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Іванівка Куп’янського району. Під артилерійським вогнем опинилися Плетенівка, Нестерне Чугуївського району, Строївка, Тополі, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району.

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Луганщина

Ударів з неба у неділю зазнали Надія та територія Серебрянського лісництва. Із мінометів, реактивної і ствольної артилерії росіяни обстріляли Невське та Білогорівку. За добу противник здійснив 144 обстріли (567 снарядів).

Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби – шість населених пунктів: Авдіївка, Торецьк, Часів Яр, смт Очеретине, с.Новокалинове, с.Семенівка. Пошкоджено сім житлових будинків (з них два – багатоквартирних), трансформаторна підстанція. На Донеччині за добу: одну людину поранено.

Миколаївщина

Вночі ворог завдавав артилерійських ударів по с. Дмитрівка Куцурубської громади. Постраждалих немає. Також сьогодні вночі ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Без постраждалих.

Одещина

Вночі російські терористи атакували Одесу різними типами ракет та ударними дронами. П'ятеро місцевих жителів отримали поранення. Їх ушпиталено. Є влучання ракет у середмістя та по промисловій будівлі, що вже не використовувалася.Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків та музей в історичній частині міста (зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО). Ударні дрони Shahed-131/136 росіяни спрямували по припортовій інфраструктурі Одеси. 15 безпілотників знищили наші сили ППО. Влучанням пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автівки з зерном.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 132 обстріли (640 снарядів), з них по м. Херсон – 18 обстрілів (58 снарядів). Рашисти поцілили у райони 35 населених пунктів області; магазин у Бериславі; територію та будівлі двох приватних підприємств у Херсоні. Вчора ворог вкрив вогнем Дніпровський район Херсона. Вдарив по житловому будинку. Внаслідок обстрілу в оселі знищено другий поверх. Поранень зазнав 61-річний чоловік. Корабельний район Херсона – знову під вогнем російський окупаційних військ.

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Вдень росіяни вдарили по житлових будинках у житловому кварталі. Постраждали четверо людей. По Бериславу вчора вдень окупанти скинули вибуховий предмет біля продуктового магазину. Постраждали двоє людей. Ввечері російські терористи завдали ракетного удару по середмістю Херсона. Внаслідок цього пошкоджені багатоповерхівки. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється. Всього за добу по області восьмеро людей дістали поранення.

Нагадаємо, триває 621-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала десять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено чотири розвідувальних БпЛА ворога.

Підрозділи ракетних військ уразили три артилерійських засоби та п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.