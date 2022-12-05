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Банкова показала наслідки нічних обстрілів Кривого Рога (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Банкова показала наслідки нічних обстрілів Кривого Рога (фото)
фото: Кирило Тимошенко/Телеграм

Внаслідок ударів на підприємстві спалахнула пожежа

У ніч на 5 грудня російські загарбники обстріляли Кривий Ріг. Три ракети ударили по одному з промислових об'єктів міста. Будівля зазнала значних пошкоджень. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко і показав наслідки обстрілу.

Банкова показала наслідки нічних обстрілів Кривого Рога (фото) фото 1

Внаслідок ударів на підприємстві спалахнула пожежа.

Банкова показала наслідки нічних обстрілів Кривого Рога (фото) фото 2

«Пожежу вже локалізовано. Фахівці працюють над усуненням наслідків атаки», – зазначив Тимошенко.

Банкова показала наслідки нічних обстрілів Кривого Рога (фото) фото 3

Нагадаємо, у Кривому Розі вночі 5 грудня пролунали потужні вибухи

Триває 285-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.

Теги: війна обстріл Кривий Ріг пожежа

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