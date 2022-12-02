Банкова повідомила, скільки «Пунктів незламності» вже відкрито в Україні

За останні два тижні «Пунктами незламності» вже скористалися 100 тис.осіб

На сьогоднішній день в Україні облаштовано 5 248 «Пунктів незламності». Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

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Представник Банкової зазначив, що за останні два тижні «Пунктами незламності» вже скористалися 100 тис.осіб. Кожен пункт облаштовано генераторами. Тут усі охочі зможуть не лише випити гарячого чаю та зігрітися, а й підзарядити телефон, щоб вийти на зв'язок з рідними.

Також Тимошенко розповів, що продовжується евакуація з територій активних бойових дій. «З 2 серпня евакуйовано – 317 853 особи: з них 76 023 – діти, 8 010 – особи з інвалідністю», – заявив Тимошенко.

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Нагадаємо, кілька днів тому з’явився державний сайт з інтерактивною мапою «Пунктів незламності».

Як відомо, 22 листопада президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що по всій країні розгортається новий проєкт підтримки людей – «Пункти незламності».