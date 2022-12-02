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Банкова повідомила, скільки «Пунктів незламності» вже відкрито в Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Банкова повідомила, скільки «Пунктів незламності» вже відкрито в Україні
Кожен пункт облаштовано генераторами
фото з відкритих джерел

За останні два тижні «Пунктами незламності» вже скористалися 100 тис.осіб

На сьогоднішній день в Україні облаштовано 5 248 «Пунктів незламності». Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Представник Банкової зазначив, що за останні два тижні «Пунктами незламності» вже скористалися 100 тис.осіб. Кожен пункт облаштовано генераторами. Тут усі охочі зможуть не лише випити гарячого чаю та зігрітися, а й підзарядити телефон, щоб вийти на зв'язок з рідними.

Також Тимошенко розповів, що продовжується евакуація з територій активних бойових дій. «З 2 серпня евакуйовано – 317 853 особи: з них 76 023 – діти, 8 010 – особи з інвалідністю», – заявив Тимошенко.

Нагадаємо, кілька днів тому з’явився державний сайт з інтерактивною мапою «Пунктів незламності».

Як відомо, 22 листопада президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що по всій країні розгортається новий проєкт підтримки людей – «Пункти незламності».

Читайте також: Пункти незламного піару. Що відбувається за кулісами гучної ініціативи президента
Теги: евакуація президент телефон війна Кирило Тимошенко Офіс президента

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