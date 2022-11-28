Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Пункти незламності»: запрацювала онлайн-мапа для всієї України

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Пункти незламності»: запрацювала онлайн-мапа для всієї України
Наразі пункти розгортають і відкриватимуть у разі критичної ситуації
фото: Кирило Тимошенко / Telegram

Влада буде інспектувати «Пункти незламності»  та контролювати їхнє забезпечення

 

Кілька днів тому з’явився державний сайт з інтерактивною мапою «Пунктів незламності», а сьогодні радник Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про внесені зміни до мапи на сайті.

Тепер на онлайн-мапі відображатимуться три категорії пунктів:

  1. «Пункти незламності» – це місця організовані обласною владою та ДСНС, які мають генератор (підзарядка гаджетів), тепло, інтернет, чай/каву, аптечку.
  2. «Пункти незламності» відповідального бізнесу – тут є можливість безкоштовно підзарядити гаджети.
  3. Магазини, аптеки, АЗК та відділення банків, які будуть працювати у разі відключення електроенергії (не надають послуги з підзарядки гаджетів). 

«Будемо постійно інспектувати «Пункти незламності», задля контролю їх забезпечення. Важливо, щоб люди могли отримати все необхідне та розраховувати на допомогу у скрутні моменти», – йдеться в повідомленні.

«Пункти незламності» мають працювати цілодобово для людей, у яких вдома періодично зникає світло, опалення, вода та погіршується мобільний зв’язок внаслідок регулярних відключень електроенергії, покликаних стабілізувати енергетичну інфраструктуру країни після російських ракетних обстрілів. 

Як відомо, 22 листопада президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що по всій країні розгортається новий проєкт підтримки людей – «Пункти незламності».

Нагадаємо, наразі у Києві працюють понад 430 пунктів обігріву.

Читайте також: Чи не настав час скасувати або максимально скоротити комендантську годину?
Теги: Telegram інтернет послуги радник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У столиці запрацювали понад 400 пунктів обігріву
У Києві розпочали роботу пункти обігріву – Кличко
25 листопада, 14:38
Підготовлено вже понад 4 тис. «Пунктів незламності»
На випадок блекауту підготовлено тисячі «Пунктів незламності». Деталі від Зеленського
22 листопада, 22:59
У «пунктах незламності» херсонці зможуть зігратися, отримати гарячу їжу та скористатися інтерентом
У Херсоні запрацювали перші «пункти незламності»: подробиці (фото)
18 листопада, 20:16

Події в Україні

На Харківщині рашисти вбили дитячого письменника Вакуленка
На Харківщині рашисти вбили дитячого письменника Вакуленка
«Пункти незламності»: запрацювала онлайн-мапа для всієї України
«Пункти незламності»: запрацювала онлайн-мапа для всієї України
На Запоріжжі ЗСУ пошкодили міст, яким окупанти возили техніку
На Запоріжжі ЗСУ пошкодили міст, яким окупанти возили техніку
«Ніхто воювати вже не хоче, всі наїлися». Рашист розповів, як в армії ворога назріває бунт (відео)
«Ніхто воювати вже не хоче, всі наїлися». Рашист розповів, як в армії ворога назріває бунт (відео)
Окупанти заборонили вхід на ЗАЕС частині працівників
Окупанти заборонили вхід на ЗАЕС частині працівників
Ворог утримує в готовності кораблі-носії крилатих ракет – Генштаб
Ворог утримує в готовності кораблі-носії крилатих ракет – Генштаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Лукашенко зробив заяву щодо ракети, яка впала на території Польщі
103K
Чи буде наступ із Білорусі? Розвідка назвала цілі окупантів
80K
Головне за ніч: окупанти готують нові атаки, коли починати переговори з РФ
23K
Депутат Держдуми анонсував нові цілі ракетних ударів по Україні
18K
Банкова розповіла, чому окупанти полишать Запорізьку АЕС
11K
Американський дипломат пояснив, коли потрібно сідати за стіл переговорів з РФ

Новини

Українські воїни ударили по об’єкту окупантів в Енергодарі – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
26 листопада, 07:03
Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів
26 листопада, 01:17
Погіршення погодних умов: рятувальники звернулися до українців
25 листопада, 20:30
Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
23 листопада, 08:49

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту