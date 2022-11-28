«Пункти незламності»: запрацювала онлайн-мапа для всієї України

Наразі пункти розгортають і відкриватимуть у разі критичної ситуації

Влада буде інспектувати «Пункти незламності» та контролювати їхнє забезпечення

Кілька днів тому з’явився державний сайт з інтерактивною мапою «Пунктів незламності», а сьогодні радник Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про внесені зміни до мапи на сайті.

Тепер на онлайн-мапі відображатимуться три категорії пунктів:

«Пункти незламності» – це місця організовані обласною владою та ДСНС, які мають генератор (підзарядка гаджетів), тепло, інтернет, чай/каву, аптечку. «Пункти незламності» відповідального бізнесу – тут є можливість безкоштовно підзарядити гаджети. Магазини, аптеки, АЗК та відділення банків, які будуть працювати у разі відключення електроенергії (не надають послуги з підзарядки гаджетів).

«Будемо постійно інспектувати «Пункти незламності», задля контролю їх забезпечення. Важливо, щоб люди могли отримати все необхідне та розраховувати на допомогу у скрутні моменти», – йдеться в повідомленні.

«Пункти незламності» мають працювати цілодобово для людей, у яких вдома періодично зникає світло, опалення, вода та погіршується мобільний зв’язок внаслідок регулярних відключень електроенергії, покликаних стабілізувати енергетичну інфраструктуру країни після російських ракетних обстрілів.

Як відомо, 22 листопада президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що по всій країні розгортається новий проєкт підтримки людей – «Пункти незламності».

Нагадаємо, наразі у Києві працюють понад 430 пунктів обігріву.