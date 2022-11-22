Головна Країна Політика
search button user button menu button

По Україні розгортається новий проєкт підтримки людей – Зеленський (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
По Україні розгортається новий проєкт підтримки людей – Зеленський (відео)
Підготовлено вже понад 4 тис. «Пунктів незламності»
фото: скріншот з відео

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 272-го дня повномасштабного вторгнення в черговий раз звернувся до свого народу

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що по всій країні розгортається новий проєкт підтримки людей – «Пункти незламності».

«Бажаю здоровʼя, шановні українці! Маємо сьогодні кілька дуже потрібних фінансових новин. По-перше, є черговий транш макрофіну від Євросоюзу на 2,5 мільярда євро. Це дуже важливо. Очікуємо й на схвалення програми макрофіну на наступний рік обсягом 18 мільярдів євро. По-друге, Сполучені Штати Америки оголосили про те, що найближчим часом спрямую додаткове фінансування обсягом 4,5 мільярда доларів для прямої підтримки нашого бюджету. Дякую партнерам за ці вагомі кроки солідарності. Завдяки таким рішенням наших друзів ми зберігаємо соціальну стабільність і попри всі російські удари виконуємо соціальні зобов’язання. А це зобов’язання перед мільйонами людей.

Від початку повномасштабної війни здійснюємо стабільні виплати пенсіонерам – це майже 11 мільйонів українців і українок старшого віку. Провели індексацію пенсій, як це й передбачено законом. 6 мільйонів громадян мають ту чи іншу форму соціальної підтримки. Лише цього місяця соціальних виплат загалом майже на 14 мільярдів гривень. Це допомоги багатодітним, малозабезпеченим, одиноким матерям, людям з інвалідністю. Ще більш як два мільйони внутрішніх переселенців отримують допомогу від держави. Плюс зарплати працівникам бюджетної сфери. Робимо все, щоб забезпечувати виплати для всіх наших захисників і захисниць. Фінансовий фронт для України зараз так само важливий, як і передова на полі бою. І я дякую всім, хто допомагає нашій державі акумулювати необхідні кошти. І нашим друзям у світі, і бізнесу, який попри все продовжує працювати та сплачувати податки.

Щодо енергетичного фронту. Енергетики й комунальники в багатьох регіонах продовжують відновлювальні роботи в мережі. Готуємо й відповіді на можливі нові терористичні атаки проти нашої енергосистеми. Станом на цей вечір у 16 областях і в Києві застосовуються лише стабілізаційні графіки відключень. Але маємо розуміти, що у разі стрибків споживання можливі також і аварійні відключення. Розгортаємо по всій країні й наш новий проект підтримки людей – «Пункти незламності». За підсумками цього дня підготовлено вже понад 4 тисячі таких пунктів. Заплановано ще більше. Якщо знову відбудуться масовані російські удари і якщо буде розуміння, що за години постачання електрики не відновити, то активується робота «Пунктів незламності» – там усі базові послуги. Це електрика, мобільний звʼязок та інтернет, тепло, вода, аптечка. Абсолютно безкоштовно й цілодобово. Пункти працюватимуть обов’язково при всіх обласних та районних адміністраціях, також при школах, будівлях ДСНС тощо. Уже працює спеціальний сайт nezlamnist.gov.ua, на якому розміщена мапа таких пунктів по всій країні. Вона постійно оновлюється. Важливо вже зараз подивитися, де є такі пункти у вашому місті, у вашій громаді та стежити за оновленням мапи найближчими тижнями, поки додаватимуться нові пункти. На сайті та в усіх «Пунктах незламності» можна буде дізнатися, де працюють найближчі АЗС, банківське відділення, аптека, магазин. Усі ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв, з урахуванням того, які терористи воюють проти нашого народу та що вони намагаються зробити.

Місцевій владі поставлено завдання забезпечити інформування людей про наявність «Пунктів незламності». Це має бути дуже просто: у будівлях органів влади, у аптеках, магазинах, у поштових відділеннях має бути інформація про те, де людина може знайти підтримку у разі тривалого відключення енергії. І дуже важливо, що до цієї нашої ініціативи вже приєднується також і сумлінний бізнес. Дякую всім підприємцям, які вирішили зараз підтримати суспільство й роблять свої бізнес-обʼєкти також «Пунктами незламності» – з генераторами, «Старлінками», водою та іншим. І, будь ласка, зверніть увагу, що на нашому сайті nezlamnist.gov.ua є спеціальна форма для представників бізнесу, які хочуть приєднатись і стати «Пунктом незламності» для українців. Впевнений: допомагаючи одне одному, всі ми разом зможемо пройти цю зиму. ​

Ситуація на передовій за минулу добу не зазнала змін. На всіх ділянках фронту зберігається та ж динаміка, що була й попередніми днями. ​Донеччина – жорсткі атаки, постійні обстріли. Я дякую всім нашим героям, які мужньо тримають оборону попри все! Луганщина – з боями, але потроху зміцнюємо наше становище й потроху рухаємося. ​Херсонщина та інші території півдня – робимо все, щоб скоротити бойовий потенціал окупантів і ліквідувати їхні можливості обстрілювати наші міста. Крок за кроком доведемо російську армію й до нових поразок, і жодні обстріли Херсона чи будь-яких інших наших міст окупантам нічим не допоможуть. Море... На нашій фандрейзинговій платформі United24 дуже активно акумулюємо кошти на морські дрони. Єднання, як завжди, дає чудовий результат. Звичайні люди. Понад 50 українських компаній. Міжнародні бізнеси. Плюс наші литовські друзі. Плюс спільнота айтівців. Загалом до цієї нашої ініціативи долучилися люди з 93 країн! Український флот морських дронів поступово будуємо!» – сказав Зеленський.

Раніше президент назвав кількість населених пунктів, які ще мають звільнити ЗСУ.

Також Зеленський зазначав, що війна в Україні – це не тільки зіткнення двох держав. Це зіткнення двох протилежних ставлень до людей і до життя. 

Читайте також: Зеленський звернувся до учасників асамблеї НАТО (відео)
Теги: війна Володимир Зеленський окупанти росія енергетика ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вихованці одеського будинку дитини разом із персоналом і медиками приїхали до Анкари
Зеленська розповіла, як дружина Ердогана допомагає українським дітям
Вчора, 16:53
Зеленський зідзвонився з Токаєвим: про що говорили
Зеленський зідзвонився з Токаєвим: про що говорили
Вчора, 17:00
Зеленський виступив перед Конгресом мерів і голів муніципалітетів Франції (відео)
Зеленський виступив перед Конгресом мерів і голів муніципалітетів Франції (відео)
Вчора, 20:14

Політика

По Україні розгортається новий проєкт підтримки людей – Зеленський (відео)
По Україні розгортається новий проєкт підтримки людей – Зеленський (відео)
Скільки ще зможуть рашисти гатити ракетами по Україні – заява Данілова
Скільки ще зможуть рашисти гатити ракетами по Україні – заява Данілова
Міністру часів Януковича загрожує довічне ув'язнення
Міністру часів Януковича загрожує довічне ув'язнення
Кулеба розповів про надання Україні нових пакетів озброєння
Кулеба розповів про надання Україні нових пакетів озброєння
Зеленський виступив перед Конгресом мерів і голів муніципалітетів Франції (відео)
Зеленський виступив перед Конгресом мерів і голів муніципалітетів Франції (відео)
Україна відреагувала на звинувачення «Газпрома» у перехопленні газу
Україна відреагувала на звинувачення «Газпрома» у перехопленні газу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
90K
Війна затягується. Де лежить наш ключ до перемоги
80K
Загроза катастрофи на Запорізькій АЕС. Аналітики ISW розкрили мету Росії
46K
Скандал на Хмельниччині: священники Московського патріархату накинулися на бійців ЗСУ (відео)
39K
Міноборони Франції застерігає, що взимку РФ може змінити тактику
34K
Офіційно: СБУ проводить обшуки в Києво-Печерській лаврі (фото)
30K
Путін образився. Кремль просить не порівнювати диктатора із Хрущовим

Новини

Порошенко у Вашингтоні пояснив, що потрібно для перемоги України
Вчора, 21:01
Чи варто готуватися до блекауту. Голова «Укренерго» дав повне роз'яснення
Вчора, 17:12
ЗСУ уразили пункт управління і склад палива окупантів – Генштаб
Вчора, 06:57
Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
19 листопада, 20:16
Понад пів тисячі поранених і вбитих: в окупантів серйозні втрати на двох напрямках
19 листопада, 07:06
Окупанти ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
18 листопада, 07:00

Прес-релізи

За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
18 листопада, 20:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту