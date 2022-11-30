У київському СІЗО відкрився «Пункт незламності»: реакція соцмереж

Відвідати пункт можна цілодобово та безоплатно

Відвідувачам пункту пропонують електрику, тепло, інтернет та джерела живлення

У Києві відкрили «Пункт незламності» у Лук'янівському слідчому ізоляторі – туди можна прийти під час відключень світла та тепла. Про це повідомили у пресслужбі установи.

Відвідувачам пункту пропонують електрику, тепло, інтернет та джерела живлення. У СІЗО називають його «місцем безпеки під час тривалого відключення світла та тепла».

Пункт розташований на вулиці Дегтярівська, 13 у приміщенні для прийому громадян. Відвідати його можна цілодобово та безоплатно.

Цікаво, що користувачі соцмереж зауважили певні недоліки в облаштуванні «Пункта незламності»: генератор, який повинен забезпечувати електрикою приміщення, розмістили всередині кімнати. З цього приводу соцмережі «вибухнули» жартівливими коментарями.

Як відомо, 22 листопада президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що по всій країні розгортається новий проєкт підтримки людей – «Пункти незламності».

Нагадаємо, наразі у Києві працюють понад 430 пунктів обігріву.