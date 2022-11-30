Головна Київ Новини
search button user button menu button

У київському СІЗО відкрився «Пункт незламності»: реакція соцмереж

Юрій Лящук
glavcom.ua
У київському СІЗО відкрився «Пункт незламності»: реакція соцмереж
Відвідати пункт можна цілодобово та безоплатно
фото із соцмереж

Відвідувачам пункту пропонують електрику, тепло, інтернет та джерела живлення

У Києві відкрили «Пункт незламності» у Лук'янівському слідчому ізоляторі – туди можна прийти під час відключень світла та тепла. Про це повідомили у пресслужбі установи.

Відвідувачам пункту пропонують електрику, тепло, інтернет та джерела живлення. У СІЗО називають його «місцем безпеки під час тривалого відключення світла та тепла».

Пункт розташований на вулиці Дегтярівська, 13 у приміщенні для прийому громадян. Відвідати його можна цілодобово та безоплатно.

Цікаво, що користувачі соцмереж зауважили певні недоліки в облаштуванні «Пункта незламності»: генератор, який повинен забезпечувати електрикою приміщення, розмістили всередині кімнати. З цього приводу соцмережі «вибухнули» жартівливими коментарями.

У київському СІЗО відкрився «Пункт незламності»: реакція соцмереж фото 1
У київському СІЗО відкрився «Пункт незламності»: реакція соцмереж фото 2

Як відомо, 22 листопада президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що по всій країні розгортається новий проєкт підтримки людей – «Пункти незламності».

Нагадаємо, наразі у Києві працюють понад 430 пунктів обігріву.

Читайте також: «Пункти незламності»: запрацювала онлайн-мапа для всієї України
Теги: Лук'янівське СІЗО Україна Facebook

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

По всій країні запрацювали перші «пункти незламності»
Як нам швидко створити тисячі «Пунктів незламності»
Сьогодні, 08:46
У пункті можна підзарядити гаджети та попрацювати
У Києві запрацював найбільший «Пункт незламності» (фото) 
Вчора, 14:40
Наразі пункти розгортають і відкриватимуть у разі критичної ситуації
«Пункти незламності»: запрацювала онлайн-мапа для всієї України
28 листопада, 19:17

Новини

У київському СІЗО відкрився «Пункт незламності»: реакція соцмереж
У київському СІЗО відкрився «Пункт незламності»: реакція соцмереж
Якою буде головна ялинка України: Кличко розповів всі деталі 
Якою буде головна ялинка України: Кличко розповів всі деталі 
На станціях столичної підземки облаштовані точки з USB-зарядками (список)
На станціях столичної підземки облаштовані точки з USB-зарядками (список)
На трасі Київ-Чоп масштабна ДТП: рух перекрито
На трасі Київ-Чоп масштабна ДТП: рух перекрито
На Київщині сьогодні лунатимуть вибухи: що відомо
На Київщині сьогодні лунатимуть вибухи: що відомо
ДТЕК повідомив, скільки годин триватимуть відключення світла в Києві
ДТЕК повідомив, скільки годин триватимуть відключення світла в Києві

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
196K
Чому у вівторок не відбувся масовий ракетний удар по Україні – пояснення Арестовича
38K
ЗСУ атакували ворога у двох областях: поранені майже 500 окупантів
35K
Чому деякі будинки постійно із світлом? Уряд звернувся до обленерго та місцевої влади 
31K
«Блекаут – це не кінець світу». Глава «Укренерго» розповів, до чого готуватися українцям
19K
Глава «Укренерго» дав поради українцям, як підготуватися до зими
18K
Банкова іронічно прокоментувала пропозиції Кремля про переговори

Новини

«Війна крізь об’єктив». Журналісти відкриють фотовиставку в столичному метро
Сьогодні, 10:56
За добу українська авіація завдала 17 нищівних ударів по позиціях окупантів
Сьогодні, 06:49
ЗСУ ліквідували підрозділ окупантів у Сватовому – Генштаб
Вчора, 07:10
Українські воїни ударили по об’єкту окупантів в Енергодарі – Генштаб
28 листопада, 07:09
Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
26 листопада, 07:03
Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів
26 листопада, 01:17

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту